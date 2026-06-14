UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： UNIQLO自助結帳被竊賊利用RFID死角偷衣。

UNIQLO自助結帳被竊賊利用RFID死角偷衣。 重點二： 常見手法是剪掉標籤或塞進別件衣物逃過感應。

常見手法是剪掉標籤或塞進別件衣物逃過感應。 重點三：專家認為店員主動招呼與半自助結帳最能防盜。

現在許多超商和賣場都改用自助結帳，雖然方便，卻成了偷竊慣犯的溫床，日本 品牌UNIQLO 也成為受害者。據日媒關西電視台報導，防竊顧問公司的「便衣防竊達人」石原知典指出，以前的小偷大多是「把東西藏起來」，現在則是「光明正大地騙機器」。最常見的手法是「重疊物品刷條碼」，例如將高價肉品疊在便宜青菜的後面，結帳時只拿青菜去感應。旁人看來像在正常結帳，實際上夾帶了多項沒付錢的小包裝高價商品。

UNIQLO的自助結帳機靠衣服上的電子標籤感應，卻有竊賊在結帳前，故意將標籤剪掉、損毀，或是塞進其他準備付款的衣服口袋，直接把衣物帶走。專家直言，系統最大的死角就是無法偵測結帳前就被動手腳的商品。

對這些精明的手法，香川大學教育系大久保智生教授指出，防範關鍵反而是最傳統的「人海戰術」。最能嚇阻小偷的不是升級系統，而是店員熱心的「打招呼與主動關心」，還是需要用人力彌補科技死角。

這番話讓現職收銀員網友深有同感，大吐苦水表示以前全自助結帳每天都有處理不完的漏刷爛攤子，上前關切還會被客人嫌管太多、銀髮長輩教很多次還是忘記。因此現在許多店家改成「半自助結帳」。由店員幫忙刷條碼、顧客再到旁邊的機器付錢。在該網友的經驗中，這樣是既能節省人力，又有店員把關防盜的完美方式。

UNIQLO自助結帳系統採用RFID（無線射頻識別）技術，商品吊牌內嵌RFID電子標籤。顧客只需將選購商品放入感應區，系統即可自動辨識商品資訊並計算金額，無須逐件掃描條碼。此技術可縮短結帳時間、提升購物效率，同時協助門市進行庫存管理與商品追蹤。目前已於全球多地UNIQLO門市導入，成為品牌數位化零售服務的重要特色之一。