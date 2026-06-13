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千萬街犬遊蕩、萬斤狗肉供食用傳言四起 開羅淪都市叢林

中央社
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埃及開羅近年來面臨流浪狗大量繁殖，在街上群集的嚴重困擾；圖為聚集在開羅知名古蹟薩...
埃及開羅近年來面臨流浪狗大量繁殖，在街上群集的嚴重困擾；圖為聚集在開羅知名古蹟薩拉丁城堡內的流浪犬。(中央社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：埃及查獲腐敗肉品後，狗肉傳言在社群媒體迅速擴散。
  • 重點二：官方澄清查獲的是牛羊禽肉，並非供食用的狗肉。
  • 重點三：開羅街犬數量龐大，引發民眾對安全與治理的焦慮。

埃及當局近日查獲腐敗及非法屠宰肉品事件，原屬食品安全的事件，在埃及社群媒體發酵後，意外演變成一場全國性街犬爭論。從這場狗肉傳言風波可看出開羅街犬問題的嚴重急迫性，以及埃及社會對政府街犬治理期待的焦慮。

與「開齋節」（Eid al-Fitr）並列兩大穆斯林節慶的「宰牲節」（Eid al-Adha，5月26日至31日）剛過，由於節慶期間肉品消耗量大增，埃及吉薩（Giza）省當局在節慶前夕臨檢各地肉品銷售場所，查獲約1萬公斤腐敗肉品與非法屠宰肉類。

接著埃及網路社群媒體上開始大量流傳「查獲狗肉準備供人食用」的說法，這些評論也直接引發民眾恐慌。

報導指出，開羅流浪狗數量估計在數百萬到近千萬之間，民眾形容，現在開羅有些地區簡直像叢林一樣，犬群在街上成群出沒，造成居民恐慌。

吉薩省獸醫局局長法里斯（Mohamed Fares）3日在埃及RT電視台公開澄清，查獲的肉品是腐敗以及未經合法屠宰場處理的牛羊肉及禽肉製品，並非狗肉。法里斯另呼籲民眾不要散播未經證實的消息。

然而，官方澄清並未讓輿論立即降溫，反而讓近年來長期困擾埃及社會的街犬（流浪狗）問題再度浮上檯面。民眾與政府的討論焦點轉向街犬出沒問題。

埃及政府在5月底查獲約1萬公斤腐敗肉品與非法屠宰肉類，埃及社群媒體開始流傳「查獲...
埃及政府在5月底查獲約1萬公斤腐敗肉品與非法屠宰肉類，埃及社群媒體開始流傳「查獲狗肉」的說法，引發民眾恐慌，也帶出埃及街犬治理的問題；圖為開羅肉品專賣店。(中央社)

國會提出口街犬 有爭議

由於犬隻繁殖速度快，加上開羅市區街道垃圾堆積與都市人口擴張，許多開羅居民近年在路上遭犬隻攻擊、追逐，甚至咬傷的事件層出不窮。

過去這一年來，開羅市區大街小巷確實更頻繁見到狗隻，數量也比以往更多，而且往往是兩、三隻甚至以上的犬群聚集。

「埃及獨立報」（Egypt Independent）2日另有報導表示，埃及國會近日提出一項頗具爭議的構想，有意考慮將街犬出口至國外，以減輕國內流浪狗數量日增的壓力。埃及獸醫界估計，埃及全國目前的流浪狗數量可能高達2000萬至3000萬隻。

根據報導，埃及公共衛生中央管理處處長馬赫魯斯（Ayman Mahrous）說，只要符合國際活體動物出口標準，且用途限定認養或繁殖，而非屠宰食用，出口街犬並無異議。

開羅動物福利協會主席哈米德（Shehab Eddin Abdel-Hamid）也表示支持，認為可與政府合作此方案，以解決街犬「不合理」增長的危機。

不肖分子 高價出口狗血

哈米德另指出，現有部分不肖分子正以非法方式，將埃及變成狗血出口中心，他們以每0.5公升500美元的高價出口狗血，不僅利用流浪狗大發無良財，也損害埃及的社會和國家形象和利益。

然而，埃及獨立報5日接續報導，埃及獸醫公會會長哈桑（Magdy Hasan）表示強烈反對出口街犬。哈桑直指，出口埃及街犬的構想缺乏實際和經濟可行性，因為不論是活體出口或屠宰狗肉，埃及的流浪狗在國外都沒有什麼市場。

由於犬隻繁殖速度快，加上開羅市區街道垃圾堆積與都市人口擴張，許多開羅居民近年在路...
由於犬隻繁殖速度快，加上開羅市區街道垃圾堆積與都市人口擴張，許多開羅居民近年在路上遭犬隻攻擊、追逐，甚至咬傷的事件層出不窮。圖為開羅老社區一角，流浪貓犬隨意出沒。(中央社)

哈桑表示，目前每年從埃及出口進行繁殖用的犬隻數量大約僅十隻左右，對數千萬隻街犬問題來說，完全於事無補。此外，活體出口還涉及疫苗、晶片植入、健康證明及檢疫等繁瑣冗長程序，更何況要對街犬執行這些程序的難度極高。

哈桑補充，若將埃及街犬出口到可能存在食用狗肉市場的地區，將引發嚴重倫理爭議，進而損害埃及國際形象。

開羅民眾阿邁德（Ahmed）認為，真正的問題是街犬絕育政策未落實，也與都市垃圾及餵養文化有關係，理想化的動物保護並無法解決居民面臨的安全威脅。

精華 FAQ

  • 起因是埃及吉薩省在宰牲節前夕查獲約一萬公斤腐敗及非法屠宰肉品，之後社群媒體誤傳為狗肉，引發全國性恐慌與討論。

  • 吉薩省獸醫局指出，查獲的其實是未經合法屠宰場處理的牛羊肉與禽肉製品，並不是狗肉，官員也呼籲民眾勿散播未證實消息。

  • 許多民眾認為街犬數量暴增已威脅安全，主張加強絕育與垃圾管理；但官方與業界對是否出口街犬意見分歧，顯示治理仍具高度爭議。

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