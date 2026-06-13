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阿姆斯特丹觀光公害太擾人 旅遊稅擬逐步調提高至20%

中央社
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為應對「過度旅遊」帶來的負面影響，荷蘭阿姆斯特丹考慮調高旅遊稅，從現行的12.5...
為應對「過度旅遊」帶來的負面影響，荷蘭阿姆斯特丹考慮調高旅遊稅，從現行的12.5%調高至16%，後續逐步提升至20%；圖為阿姆斯特丹中央車站。(中央社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿姆斯特丹擬將旅遊稅自12.5%逐步提高到20%，以抑制過度旅遊。
  • 重點二：市府估算調稅後每年可增收六千萬歐元，2030年上看七千五百萬歐元。
  • 重點三：當地也研議對低價一日遊、未投宿旅客徵稅，回應居民反彈。

為了應對「過度旅遊」對於環境與生活品質造成的影響，荷蘭阿姆斯特丹考慮調高旅遊稅，從現行的12.5%調高至16%，後續逐步提升至20%。

近年來，過度旅遊所帶來的亂象層出不窮。大量的觀光客雖然帶動當地消費與經濟發展，但也帶來環境髒亂、治安風險與生活品質下降等問題。每年湧入超過2000萬人次旅客的荷蘭阿姆斯特丹，也正面臨這樣的挑戰。

根據荷蘭新聞（Dutch News）報導，阿姆斯特丹的政府團隊正在計畫於明年將旅遊稅從現行的12.5%調升至16%，之後逐步調高1個百分點，最終達到20%。

報導指出，阿姆斯特丹前一次調整旅遊稅是在2024年。當時將旅遊稅調高至12.5%，這個數字使其成為全球旅遊稅第4高的城市。

根據阿姆斯特丹市議會推算，若在明年進一步將旅遊稅調升至16%，預計將為城市帶來每年6000萬歐元（約新台幣21.8億）的收入，到了2030年，收入更上看7500萬歐元。官方強調，這筆資金將用來負擔城市在管理、維護、執法及建設上的成本，收取這筆費用是確保遊客能做出公平的貢獻。

報導指出，由於不少當地居民認為低價旅遊團引發了諸多問題，因此準備採取法律行動。阿姆斯特丹政府也正在研議新規，向這類一日遊、未投宿的低價團旅客徵稅。

報導中也提及，雖然市議會曾經自行設定每年的過夜遊客以不超過2000萬人次為目標，但過去幾年均未能達成。由民間發起的倡議活動「阿姆斯特丹有選擇」在近年則以連署、訴訟等方式向政府施壓，呼籲正視「過度旅遊」的問題。

精華 FAQ

  • 市府認為大量觀光客雖帶來消費收益，卻也造成環境髒亂、治安風險與居民生活品質下降，因此希望透過提高旅遊稅，減少過度旅遊帶來的外部成本。

  • 現行旅遊稅為12.5%，阿姆斯特丹政府計畫明年先調到16%，之後每年再增加1個百分點，最終希望達到20%，以提高遊客負擔比例。

  • 市議會估算，若明年調至16%，每年可增加約6000萬歐元，到了2030年可能達7500萬歐元；這些收入將用於管理、維護、執法與建設成本。

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