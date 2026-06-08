巴西聖保羅同志驕傲遊行30週年 街頭召喚展現多元包容

巴西聖保羅同志大遊行遊行現場14輛花車載著巴西知名歌手登場，群眾隨音樂舞動，展現多元文化。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖保羅舉行第30屆同志大遊行，強調記憶、權利與政治參與。

聖保羅舉行第30屆同志大遊行，強調記憶、權利與政治參與。 重點二： 14輛花車與各地群眾共舞，家庭同行展現公共空間的多元包容。

14輛花車與各地群眾共舞，家庭同行展現公共空間的多元包容。 重點三：活動結合防治公益與選舉呼籲，訴求以驕傲投票守護人權。

巴西 聖保羅7日舉行第30屆同志 大遊行（Parada do Orgulho LGBT+），包利斯塔大道（Av Paulista）再度化身彩虹大道。今年以「30年同志遊行：街頭召喚，選票確認」為主題，凸顯記憶、權利與政治參與的重要性。

遊行現場14輛花車載著巴西知名歌手登場，群眾隨音樂舞動，展現多元文化。許多家庭攜子女同行，象徵這是屬於所有人的公共空間。來自世界各地的遊行者紛紛表示，參加目的是要證明「這裡談的是愛、驕傲與未來」。

國會議員邦芬（Sâmia Bomfim）指出，巴西社會仍有保守勢力，但「30年來的存在與抵抗證明人民能在逆境中爭取權利」。全國LGBTI+聯盟主席芮斯（Toni Reis）則呼籲選民，「以驕傲投票 ，選出捍衛人權與教育的代表」。

聖保羅同志大遊行中知名的「愛滋新聞通訊社」（Agência Aids）「愛心包廂」（Camarote Solidário）今年邁入第23屆，在發起人塔德里（Roseli Tardelli）帶領下，持續推動防治與公益，設置互動資訊站提供檢測等服務，並募集糧食援助弱勢家庭。

受邀參加包廂活動的巴西台灣僑社「愛心溫暖頌」發起人暨慈善機構「愛之贈予」（Amor Se Doa）創辦人支黃秀莉接受中央社訪問指出，愛應該接納差異、尊重與包容，讓所有人平等和諧共處；即使難以理解，愛與尊重才是最重要，每一種愛都應被善待，不應遭受歧視。她強調，世界應該接納所有，就像聖保羅以包容著稱，才能舉辦全球最大規模的同志驕傲遊行。

巴西聖保羅同志大遊行遊行現場14輛花車載著巴西知名歌手登場，群眾隨音樂舞動，展現多元文化。(路透)

「愛之贈予」巴西形象大使寶莉娜（Elza Paulina）表示，分裂只會削弱力量，唯有團結才能推動公民社會。她呼籲社群應攜手合作，才能在公共空間中爭取平等與尊重。

同志遊行自1997年首度登場以來，已成為聖保羅年度盛事與國際象徵。30年後，這場活動不僅是慶典，更是對抗歧視、爭取平等的持續行動。彩虹大道上的群眾以行動宣示：記憶不會被抹去，權利必須守護，政治參與是未來的關鍵。

巴西聖保羅同志大遊行遊行現場14輛花車載著巴西知名歌手登場，群眾隨音樂舞動，展現多元文化。(路透)