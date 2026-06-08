我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／溫班亞瑪轟32分 馬刺G3扳回一城 在川普面前斷尼克13連勝

打破二手車折舊定律 豐田RAV4油電車在美舊車價竟超越新車

巴西聖保羅同志驕傲遊行30週年 街頭召喚展現多元包容

中央社聖保羅8日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴西聖保羅同志大遊行遊行現場14輛花車載著巴西知名歌手登場，群眾隨音樂舞動，展現...
巴西聖保羅同志大遊行遊行現場14輛花車載著巴西知名歌手登場，群眾隨音樂舞動，展現多元文化。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聖保羅舉行第30屆同志大遊行，強調記憶、權利與政治參與。
  • 重點二：14輛花車與各地群眾共舞，家庭同行展現公共空間的多元包容。
  • 重點三：活動結合防治公益與選舉呼籲，訴求以驕傲投票守護人權。

巴西聖保羅7日舉行第30屆同志大遊行（Parada do Orgulho LGBT+），包利斯塔大道（Av Paulista）再度化身彩虹大道。今年以「30年同志遊行：街頭召喚，選票確認」為主題，凸顯記憶、權利與政治參與的重要性。

遊行現場14輛花車載著巴西知名歌手登場，群眾隨音樂舞動，展現多元文化。許多家庭攜子女同行，象徵這是屬於所有人的公共空間。來自世界各地的遊行者紛紛表示，參加目的是要證明「這裡談的是愛、驕傲與未來」。

國會議員邦芬（Sâmia Bomfim）指出，巴西社會仍有保守勢力，但「30年來的存在與抵抗證明人民能在逆境中爭取權利」。全國LGBTI+聯盟主席芮斯（Toni Reis）則呼籲選民，「以驕傲投票，選出捍衛人權與教育的代表」。

聖保羅同志大遊行中知名的「愛滋新聞通訊社」（Agência Aids）「愛心包廂」（Camarote Solidário）今年邁入第23屆，在發起人塔德里（Roseli Tardelli）帶領下，持續推動防治與公益，設置互動資訊站提供檢測等服務，並募集糧食援助弱勢家庭。

受邀參加包廂活動的巴西台灣僑社「愛心溫暖頌」發起人暨慈善機構「愛之贈予」（Amor Se Doa）創辦人支黃秀莉接受中央社訪問指出，愛應該接納差異、尊重與包容，讓所有人平等和諧共處；即使難以理解，愛與尊重才是最重要，每一種愛都應被善待，不應遭受歧視。她強調，世界應該接納所有，就像聖保羅以包容著稱，才能舉辦全球最大規模的同志驕傲遊行。

巴西聖保羅同志大遊行遊行現場14輛花車載著巴西知名歌手登場，群眾隨音樂舞動，展現...
巴西聖保羅同志大遊行遊行現場14輛花車載著巴西知名歌手登場，群眾隨音樂舞動，展現多元文化。(路透)

「愛之贈予」巴西形象大使寶莉娜（Elza Paulina）表示，分裂只會削弱力量，唯有團結才能推動公民社會。她呼籲社群應攜手合作，才能在公共空間中爭取平等與尊重。

同志遊行自1997年首度登場以來，已成為聖保羅年度盛事與國際象徵。30年後，這場活動不僅是慶典，更是對抗歧視、爭取平等的持續行動。彩虹大道上的群眾以行動宣示：記憶不會被抹去，權利必須守護，政治參與是未來的關鍵。

巴西聖保羅同志大遊行遊行現場14輛花車載著巴西知名歌手登場，群眾隨音樂舞動，展現...
巴西聖保羅同志大遊行遊行現場14輛花車載著巴西知名歌手登場，群眾隨音樂舞動，展現多元文化。(路透)

精華 FAQ

  • 今年以「30年同志遊行：街頭召喚，選票確認」為主題，強調記憶、權利與政治參與的重要性，並呼籲以選票支持人權與教育。

  • 現場有14輛花車載著歌手演出，群眾隨音樂起舞，許多家庭也帶著子女參加，呈現這場遊行不只是慶典，更是屬於全民的公共空間。

  • 邦芬、芮斯與支黃秀莉等人都強調，社會雖仍有保守勢力，但應以尊重、包容與團結守護權利，並透過投票支持平權與人權代表。

巴西 同志 投票

上一則

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

延伸閱讀

皇后區驕傲遊行 同志酷兒領風騷

皇后區驕傲遊行 同志酷兒領風騷
迎舊金山驕傲月 粉紅三角重返雙峰山頂

迎舊金山驕傲月 粉紅三角重返雙峰山頂
數十萬人擠爆米慎區 舊金山Carnaval大遊行熱鬧登場

數十萬人擠爆米慎區 舊金山Carnaval大遊行熱鬧登場
AAGG攜手BAJC 挺聖縣地檢長羅森連任

AAGG攜手BAJC 挺聖縣地檢長羅森連任

熱門新聞

英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
漢莎航空公司一架波音客機4日在法蘭克福機場停機位發生起落架坍塌事故。(美聯社)

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

2026-06-04 15:08
土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過1兆里拉（約218億美元）的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未從此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。圖為土耳其里拉。 路透

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

2026-06-03 11:07
美國總統川普（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年底在美國佛州海湖莊園會晤。(路透)

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

2026-06-01 20:58
黛妃與當時的查理王子於1981年7月29日完婚。（路透資料照片）

黛妃親筆信曝光 揭新婚心境「像和大人玩遊戲、討厭倫敦」

2026-06-02 20:13
美軍一架F-15E戰機2017年2月27日在加州死亡谷國家公園上空飛行。資料照片。(美聯社)

「像被雷擊中兩次」美F-15E飛官30天內兩度遭擊落 友軍和伊朗都打中他

2026-06-03 22:00

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬
害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富

害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富