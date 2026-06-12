超級球迷 英大叔賣房籌錢第10度朝聖世界盃

英格蘭超級球迷米爾恩出售自己的房子，用來前往觀看世界盃比賽。圖為他把觀看9屆世界盃的經歷寫成一本書。（取材自Instagram）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英格蘭超級球迷米爾恩為看世界盃，賣掉柴郡第二住宅籌旅費。

英格蘭超級球迷米爾恩為看世界盃，賣掉柴郡第二住宅籌旅費。 重點二： 他曾現場看過九屆世界盃，還因卡達賽事照片在球迷圈爆紅。

他曾現場看過九屆世界盃，還因卡達賽事照片在球迷圈爆紅。 重點三：米爾恩將赴美國七週，已買除決賽外門票，繼續支持英格蘭。

•四年一度的世界盃 即將開始，對熱愛足球的球迷而言，為了親身到場支持心愛球隊，究竟願意付出多少代價？英格蘭超級球迷米爾恩（Andy Milne）近日透露，為了籌措前往今年夏天世界盃觀賽的資金，他決定出售自己的第二套房產，希望能親眼見證英格蘭再次高舉世界盃冠軍獎盃。

根據英國廣播公司（BBC）報導，62歲的米爾恩因在2022年卡塔爾世界盃期間的一張照片而爆紅。照片中的他身穿英格蘭球衣，手持複製版世界盃獎盃，在看台上神情激動，迅速引起球迷關注。

據香港 01報導，這位退休教師目前居住於泰國 ，其沉浸比賽的觀賽模樣不僅令他成為球迷眼中的代表人物，更獲邀出席2024年BBC年度體育人物頒獎典禮。

作為名副其實的資深球迷，米爾恩至今已現場觀看九屆世界盃，其中八屆追隨英格蘭男子足球代表隊，另有一屆則支持英格蘭女子足球代表隊。為了負擔今年於美國、加拿大及墨西哥舉行的世界盃觀賽開支，他已將位於英國柴郡（Cheshire）諾斯威奇（Northwich）的一套第二住宅放售，該物業市值約35萬英鎊（約46萬7000美元）。

接受鏡報訪問時，米爾恩坦言：「我賣掉這間房子，就是為了去看世界盃。」他進一步表示：「上一次前往卡達看世界盃是送給自己的禮物，我為此存了好幾年的錢。我們持有這套房產已經27年，是時候將它變現了。」

米爾恩首次親身觀看世界盃是在1982年的西班牙世界盃。他預計會在美國停留七星期，並已買到除決賽外所有賽事的門票。

除了多次親赴世界盃現場觀賽外，米爾恩亦將多年來的觀賽及旅程經歷整理成書，出版了「那個世界盃小子」（That World Cup Guy）。

米爾恩目前已在社交平台分享自己啟程前往美國的消息，準備親身支持哈利簡尼（Harry Kane）。此外，他亦透露自己已成為一個票務平台的2026世界盃現場娛樂超級球迷。最後他幽默表示，雖然賣掉了房子換取觀賽機會，但最終也有可能再次見證英格蘭與冠軍擦肩而過。

無論最終戰果如何，相信球迷們都很有機會在英格蘭隊的比賽轉播畫面中，再次看見這位高舉世界盃獎杯的大叔，繼續為愛隊吶喊助威。