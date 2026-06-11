立陶宛柯基日掀熱潮 逾30社群雲端互動

維爾紐斯市政廳廣場舉行短距離賽跑，飼主須分站跑道兩端，指引狗狗完成折返跑。(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 維爾紐斯舉辦國際柯基日活動，首度連線全球社群。

維爾紐斯舉辦國際柯基日活動，首度連線全球社群。 重點二： 現場有短腿遊行、賽跑與趣味比賽，吸引遊客參與。

現場有短腿遊行、賽跑與趣味比賽，吸引遊客參與。 重點三：逾三十個社群跨洲同步互動，為年度柯基賽跑暖身。

立陶宛 首都維爾紐斯（Vilnius）日前舉辦慶祝國際柯基日的系列活動，並首度串聯全球柯基社群進行視訊連線，吸引各國愛犬人士參與，現場氣氛熱絡。活動同時也為8月15日即將登場的第5屆「柯基犬賽跑」暖身。

活動於當地時間傍晚在維爾紐斯舊城區展開，首先登場的是自地標黎明門出發的「短腿遊行」，數十隻柯基犬與飼主沿街行進，吸引不少遊客駐足圍觀、拍照。

隨後在市政廳廣場舉行短距離賽跑與趣味競賽，包括「跑來跑去」挑戰，飼主分站跑道兩端，指引狗狗完成折返跑，以速度分勝負；另有開放所有犬種參加的「最靈敏鼻子」嗅聞比賽，現場汪聲與歡笑不斷。

晚間7時（立陶宛時間），活動進入高潮，各國柯基社群透過視訊平台同步連線，舉行名為「World Corgi Zoom-ies」的全球交流。畫面中可見來自亞洲、歐洲、美洲等地的柯基犬同時亮相，各地社群輪流簡短介紹，分享在地活動與養犬文化。

活動發起人米須卡斯（Edvinas Miškas）表示，一年前將維爾紐斯宣布為「歐洲柯基之都」後，體認到需透過具體行動落實願景，不僅在立陶宛舉辦活動，也希望促進全球社群彼此交流，因而促成此次連線。

主辦單位指出，這是首次有來自不同洲的柯基社群同時在線互動，盼藉此促進國際交流。儘管時差帶來挑戰，部分地區須在深夜或凌晨參與，仍有來自多國、逾30個社群代表即時加入。

維爾紐斯近年積極打造柯基活動品牌，相關賽事與聚會逐漸在國際間打開知名度。主辦方表示，若「World Corgi Zoom-ies」反應良好，未來不排除發展為年度活動，持續串聯全球柯基愛好者。

此外，此次活動也為預計於8月15日登場的2026年「柯基犬賽跑」暖身，屆時規模將更為盛大，預計吸引上百隻柯基及國外飼主前來共襄盛舉。

「短腿遊行」活動上，數十隻柯基犬與飼主沿街行進，吸引不少遊客駐足圍觀、拍照。(中央社)