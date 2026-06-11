走出冷戰撕裂 義邊境古城戈里齊亞設數位藝廊 成熱門打卡景點

義大利東北部邊境城市戈里齊亞打造全歐洲最大的數位藝廊，創作者是知名藝術家阿納道爾(Refik Anadol)。(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 戈里齊亞曾被冷戰邊界撕裂，如今成為歐洲文化首都，展現跨境融合典範。

戈里齊亞曾被冷戰邊界撕裂，如今成為歐洲文化首都，展現跨境融合典範。 重點二： 全歐最大數位藝廊DAG以AI影像與LED隧道吸引大量遊客打卡。

全歐最大數位藝廊DAG以AI影像與LED隧道吸引大量遊客打卡。 重點三：古城城堡、博物館與老街轉型，凸顯戈里齊亞歷史與文創並進。

義大利 與斯洛維尼亞邊界古城「戈里齊亞」（Gorizia），冷戰期間曾遭設立圍牆撕裂為二，如今不僅打破意識形態藩籬，榮膺象徵國際融合的「歐洲文化首都」，近期還打造一座全歐最大數位藝廊，成為數十萬遊客湧入的熱門打卡景點。

告別鐵幕對峙 樹立合作典範

1947年「巴黎和平條約」將戈里齊亞畫分為二，市區歸屬義大利，東邊設立新城市「新戈里察」（Nova Gorica）歸屬南斯拉夫。鐵網拉起的邊界線甚至直接穿過部分房屋，將兩邊社區、親友硬生生分離，成為僅次於「柏林圍牆」的歐洲東西方意識形態分裂象徵。

隨著隸屬共產聯盟的南斯拉夫解體，獨立出來的斯洛維尼亞加入歐盟 ，昔日雙城以鐵絲網畫分的邊界，變成兩國居民露天交流廣場，雙城更在2025年同任「歐洲文化首都」。戈里齊亞近期在義政府「國家復甦暨韌性計畫」支持下，推動多項數位化與振興經濟專案變。

「戈里齊亞不僅擁有令人驚豔的城堡、河流與歷史，我們還成功改變了一條曾經撕裂的邊界。」市長奇貝納（Rodolfo Ziberna）說，「這條邊界印證如何將充滿苦難悲傷之處，轉變為促進成長、凝聚力和國際合作的絕佳契機」。

奇貝納說，他相信這正是眾所期盼的，「我們在歐洲乃至全世界成為融合見證，以不帶偏見態度靠近別人，努力真正了解和欣賞對方。」

戈里齊亞新風貌也展現在擁抱新科技，城市近期在社群網站暴紅景點是簡稱「DAG」的數位藝廊 （Digital Art Gallery），以超大面積LED螢幕，在人行隧道打造宛如極光的奇幻色彩，讓許多參觀者流連忘返，盛讚是拍攝網美照最佳地點。

「數位藝廊開幕第一個月就迎來10萬訪客，預估今年底可達80萬訪客。」奇貝納表示，藝廊創作者是知名藝術家阿納道爾（Refik Anadol），也就是打造美國賭城拉斯維加斯地標球體建築「Sphere」的大師，他曾在紐約現代藝術博物館、巴黎龐畢度中心等多處展出。

阿納道爾這次專為戈里齊亞創作這條「數據隧道」，作品源自大型自然模型，透過人工智慧將國際科博館檔案庫的數百萬張環境圖像整合，轉化為顏料與視覺素材，生成不斷變化的有機形態，展現自然、科技與人類感知之間的關係。

城堡 見證歷史變遷

在古蹟部分，戈里齊亞代表性景點是可追溯到11世紀的城堡區，城堡防禦工事見證了城市的動盪變遷，從由貴族統治，到16世紀落入奧地利哈布斯堡王朝手中，並曾在1508年短暫被威尼斯共和國軍隊短暫，因此城堡入口仍有一個聖馬可獅子像。

城堡在一次世界大戰期間遭炸毀，1930年代重建中世紀風貌，一樓設有小型餐廳廚房，擺放古典桌椅與餐具櫃，另有騎士廳收藏11至16世紀精美武器。二樓設有舉行會議的伯爵廳、議會廳，以及陳列中世紀樂器模型的音樂室。

戈里齊亞還是歐洲「外交官搖籃」，史學家菲雷辛（Vanni Feresin）說，當地出身名人包括19世紀奧匈帝國傳奇外交官德卡利斯（Enrico de Calice），他曾派駐中、日，是首位與日本天皇簽商業條約的西方人，他還曾派駐「歐洲火藥庫」巴爾幹半島長達26年，以驚人外交手腕維繫區域和平。

戈里齊亞同時是藝文之都，老城區的「時尚與應用藝術博物館」致力收藏紡織品、服裝和應用藝術品，尤其關注18至19世紀在該地區發展的絲綢傳統，旨在透過時尚轉變歷程，體現城市經濟與文化歷史的演化。

導覽人員表示，館內最獨特收藏包括一台古老圓形絲線捻線機，年代可追溯到18世紀末，「這台機器至今仍能完美運轉，用途是將細絲捻成線」。

「拉斯泰羅街」（Via Rastello）則展現了戈里齊亞的當代藝術活力，這條街從中世紀以來就是城內最有名商業街，現在逐漸轉型為藝術聚落，街上多數「老店鋪」被改造成文化工作坊、畫廊、創意實驗室，兼具復古與文創的氛圍吸引許多遊客駐足。

戈里齊亞在1947年時曾因冷戰意識形態對抗，城市被以圍牆畫分為二，分屬義大利與當時的共產聯盟南斯拉夫。如今圍牆已拆除，此邊界標示可兩腳分別踏在義大利與斯洛維尼亞兩個國家。(中央社)

「拉斯泰羅街」（Via Rastello）將許多老建築以文創藝術翻新，圖中可見這家店鋪仍有許多老式藥櫃，但增添現代感的藝術裝飾。(中央社)