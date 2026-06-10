向高第致敬 樂高推「聖家堂」1.2萬片 史上最多零件

西班牙知名地標聖家堂。（美聯社）

教宗良十四世近日展開為期7天的牧靈訪問，從義大利搭機前往西班牙，行程包含前往巴塞隆納聖家堂主持隆重彌撒，並為新完工的「耶穌基督塔」祝聖。為迎接教宗到訪，知名玩具品牌樂高順勢推出全新「聖家堂」套裝，總零件高達1萬2060片，刷新樂高史上最多零件的紀錄。

教宗良十四世緩緩走上階梯，準備從義大利搭機前往西班牙，展開為期7天的牧靈訪問。此次行程的重頭戲包含前往巴塞隆納聖家堂主持隆重彌撒，並為新完工的「耶穌基督塔」進行祝聖儀式。為了迎接教宗的到訪，知名玩具品牌樂高特別推出全新「聖家堂」套裝，不僅向西班牙建築大師高第致敬，總零件更來到驚人的1萬2060片，刷新樂高史上最多零件套裝的紀錄。

事實上，教宗人還沒抵達西班牙，當地已掀起一股「良十四世」熱潮。無論在地居民或外國遊客，紛紛湧入紀念品店搶購周邊商品。一名西班牙馬德里居民表示，她是來找一把摺扇的，任何跟教宗有關的東西都可以，但主要還是想買摺扇，因為她非常喜歡摺扇。

根據CNN記者在現場觀察，店裡有白色、藍色和黃色的T恤來紀念這次訪問，售價大約17.5美元，還有鑰匙圈可以掛在十字架旁，上面有聖母或這次來訪的圖案，換算下來約6美元。也有外國遊客坦言，之前錯失了見教宗本尊的機會，這次絕對不能再錯過。一名來自墨西哥的旅客表示，她真的很希望能見到教宗一面，他們之前去了羅馬也沒見著，所以這次是抱著能見上一面的期望前來。

面對教宗來訪，西班牙當局不敢大意，維安層級全面升級。警方特別出動反無人機防禦系統，確保教宗行程萬無一失。

教宗良十四世訪西班牙！ 樂高推「聖家堂」1.2萬片創紀錄

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