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搭機被醫療犬抓撓 女子健檢揪出心臟病 網：狗救她一命

聯合新聞網
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美國一名女子之前搭飛機時被一隻醫療犬「示警」，事後去醫院健檢才發現有心律不整；示...
美國一名女子之前搭飛機時被一隻醫療犬「示警」，事後去醫院健檢才發現有心律不整；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國女子搭機時遭鄰座醫療服務犬多次抓撓示警，引起注意。
  • 重點二：數月後她在例行健檢中提及此事，才被診斷出輕微心律不整。
  • 重點三：這段經歷在社群曝光後爆紅，網友驚呼醫療犬竟先發現異常。

動物的嗅覺與感知能力向來備受關注，經過專業訓練的醫療服務犬更能協助偵測人體異常狀況。美國一名女子近日分享自身經歷，表示曾在搭機途中被鄰座乘客的醫療警示犬多次主動示警，當時不以為意，沒想到數個月後健康檢查時，竟真的診斷出患有心律不整，離奇經歷曝光後引發網友熱議。

這名女子凱蒂日前在社群平台X發文表示，某次搭機時，鄰座女乘客帶著一隻醫療服務犬同行。飛行途中，原本安靜的狗狗突然多次靠近她，不僅用爪子抓撓，還伴隨低聲哀鳴，顯得相當焦躁。

凱蒂回憶，類似情況接連發生約三次後，狗主人顯得有些不好意思，主動向她解釋：「這聽起來可能很奇怪，但我的狗通常只有在人有心臟問題時才會這樣，建議妳應該去醫院檢查一下。」

對於這番提醒，凱蒂當下並未放在心上，只覺得是旅途中一段有趣的小插曲，直到幾個月後進行例行健康檢查時，凱蒂隨口向醫師提及這段經歷，沒想到檢查結果顯示，她確實有輕微心律不整的情況。

消息曝光後引發關注，相關貼文累積超過百萬次瀏覽。許多網友驚訝表示，「醫療犬真的準得讓人害怕」、「在3萬英尺高空中，竟然是一隻拉布拉多比醫師先發現健康問題」、「狗狗比醫師更早察覺異常」、「動物常常在意想不到的時候救人一命」。

精華 FAQ

  • 她在飛行途中多次被鄰座乘客的醫療犬靠近、抓撓，還聽到低聲哀鳴，狗狗表現得相當焦躁，因此留下深刻印象。

  • 狗主人解釋，這隻醫療犬通常只有在人有心臟問題時才會有反應，並建議女子去醫院檢查，雖然她當下並未放在心上。

  • 幾個月後，女子在例行健康檢查時提起這段搭機經歷，結果醫師診斷她確實有輕微心律不整，證實醫療犬先前的示警。

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