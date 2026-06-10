澳洲品牌推「老鼠標本內褲」 1件134元瘋搶 網友嚇壞：到底誰會買

澳洲一個獵奇品牌把老鼠標本直接縫在女性內褲上販售，產品迅速在網路暴紅，引發搶購。（取材自Ｘ平台）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 澳洲品牌將整隻老鼠標本縫上女性內褲，推出獵奇作品。

澳洲品牌將整隻老鼠標本縫上女性內褲，推出獵奇作品。 重點二： 產品名為LingeRAT，售價190澳元，並非供日常穿著使用。

產品名為LingeRAT，售價190澳元，並非供日常穿著使用。 重點三：網路反應兩極，雖遭批評不適，仍吸引收藏者與國際訂購。

大多數人看到老鼠出現在家裡都會嚇得跳起來，更別說讓老鼠出現在貼身衣物上。不過澳洲 一個獵奇品牌偏偏反其道而行，把經過標本處理的老鼠直接縫在女性內褲上販售，沒想到產品反而迅速在網路暴紅，每件售價高達190澳元（約134美元），吸引不少人搶購。

據ODDITYCENTRAL報導，Rat Oddity Gizzard本來專門製作動物標本，過去幾年，一直用標本老鼠創作各種奇怪的作品，像是老鼠標本燭台、昆蟲標本擺飾等等。去年10月，設計師突發奇想，決定把整隻完整的老鼠標本縫到女性內褲上。作品照片上傳到Instagram後，馬上引發網友討論。

這款產品被命名為「LingeRAT」，名字結合了lingerie（貼身內衣褲）與rat（老鼠）兩個單字。雖然外觀看起來像真正的內褲，但設計師說，這系列的作品算是藝術收藏品，不是讓客戶買來實際穿著用的。

令人意外的是，還是有不少網友表示願意試穿，甚至開玩笑說想穿來給另一半「驚喜」。由於產品實在過於荒謬，不少人一度懷疑這只是品牌炒作噱頭。事實上，「鼠鼠內褲」真的有在販售，每件售價高達190澳元（約134美元）。

這波暴紅也替品牌帶來大量關注，但伴隨而來的爭議也隨之增加。許多網友認為這款設計令人不適，「到底誰會買？」甚至直呼「有病」，也有人質疑動物來源與製作方式。品牌對此強調，他們的標本動物取得來源都是公開的。

儘管網路評價兩極，品牌目前不僅持續販售這款商品，還提供國際配送服務。顯然在世界某個角落，真的有人願意花錢收藏，甚至穿上這件令人毛骨悚然的「鼠鼠內褲」。