澳洲品牌推「老鼠標本內褲」 1件134元瘋搶 網友嚇壞：到底誰會買
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大多數人看到老鼠出現在家裡都會嚇得跳起來，更別說讓老鼠出現在貼身衣物上。不過澳洲一個獵奇品牌偏偏反其道而行，把經過標本處理的老鼠直接縫在女性內褲上販售，沒想到產品反而迅速在網路暴紅，每件售價高達190澳元（約134美元），吸引不少人搶購。
據ODDITYCENTRAL報導，Rat Oddity Gizzard本來專門製作動物標本，過去幾年，一直用標本老鼠創作各種奇怪的作品，像是老鼠標本燭台、昆蟲標本擺飾等等。去年10月，設計師突發奇想，決定把整隻完整的老鼠標本縫到女性內褲上。作品照片上傳到Instagram後，馬上引發網友討論。
這款產品被命名為「LingeRAT」，名字結合了lingerie（貼身內衣褲）與rat（老鼠）兩個單字。雖然外觀看起來像真正的內褲，但設計師說，這系列的作品算是藝術收藏品，不是讓客戶買來實際穿著用的。
令人意外的是，還是有不少網友表示願意試穿，甚至開玩笑說想穿來給另一半「驚喜」。由於產品實在過於荒謬，不少人一度懷疑這只是品牌炒作噱頭。事實上，「鼠鼠內褲」真的有在販售，每件售價高達190澳元（約134美元）。
這波暴紅也替品牌帶來大量關注，但伴隨而來的爭議也隨之增加。許多網友認為這款設計令人不適，「到底誰會買？」甚至直呼「有病」，也有人質疑動物來源與製作方式。品牌對此強調，他們的標本動物取得來源都是公開的。
儘管網路評價兩極，品牌目前不僅持續販售這款商品，還提供國際配送服務。顯然在世界某個角落，真的有人願意花錢收藏，甚至穿上這件令人毛骨悚然的「鼠鼠內褲」。
它是將經過標本處理的整隻老鼠，直接縫在女性內褲上形成的藝術作品，外觀雖像內褲，實際上主打獵奇收藏概念。 因為設計太過荒謬離奇，照片上傳到Instagram後立刻引發大量討論，許多人驚訝之餘也轉傳分享，進而形成話題熱度。 品牌強調標本動物來源皆為公開取得，並表示這系列作品屬於藝術收藏品，不是設計給客戶實際穿著的日常內衣。
精華 FAQ
它是將經過標本處理的整隻老鼠，直接縫在女性內褲上形成的藝術作品，外觀雖像內褲，實際上主打獵奇收藏概念。
因為設計太過荒謬離奇，照片上傳到Instagram後立刻引發大量討論，許多人驚訝之餘也轉傳分享，進而形成話題熱度。
品牌強調標本動物來源皆為公開取得，並表示這系列作品屬於藝術收藏品，不是設計給客戶實際穿著的日常內衣。
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