我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗癌多年不敵病魔…51歲前港姐吳文忻夢中離世 女兒含淚道別

紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

全球10大最佳 日本3火車站擠進前5名 第1名在這國家

世界新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞士蘇黎世中央火車站名列全球最佳火車站；圖為車站入口大廳。（圖／123RF）
瑞士蘇黎世中央火車站名列全球最佳火車站；圖為車站入口大廳。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：AllClear評比全球最佳火車站，蘇黎世中央車站奪冠。
  • 重點二：日本車站表現亮眼，大阪、京都、東京站全進前五名。
  • 重點三：評比考量候車室、商店餐飲、飯店距離與整體評價。

在機票和公路旅行因油價上升而飆漲之際，火車成為愈來愈受歡迎的旅行選擇，火車站也隨著愈來愈多人搭火車而受到注意。英國旅遊保險業者AllClear公布今年全球最佳頂級火車站評比，前10名大多為歐洲和亞洲的車站，瑞士蘇黎世中央火車站（Hauptbahnhof station）榮登第一。紐約中央車站（Grand Central Station）以提供優質的餐飲選擇和周邊眾多的飯店榮登第七。

Travel+Leisure報導，AllClear的團隊研究了全球40個火車站，內容包括高級候車室的使用性、零售店密度、餐飲選擇、和高級飯店的距離及整體評價等，再根據這些項目獲得的分數進行排名。

AllClear團隊指出，紐約中央車站位於紐約市中心，是世界上最有名的地標之一，美國多部知名電影和影集在那取景，例如「MIB星際戰警2」和「花邊教主」；車站以其引人注意的布雜藝術風格建築（Beaux-Arts architecture）和宏偉氛圍而聞名，雖然是被研究的車站中唯一沒有至少一間頂級或頭等艙等級候車室的車站，但中央車站提供旅客多種優質餐飲選擇，包括販售美味海鮮、極受歡迎的Grand Central Oyster Bar & Restaurant，車站附近四星和五星的飯店選擇也很多。

評審團隊表示，蘇黎世中央車站是瑞士最大且最繁忙的車站，建於1847年，從搭車到下車都提供一流的服務，那裡有提供疲憊旅客等候的頭等艙休息室，逾百間店讓人可以盡情購物，9成的評價都超過四顆星，是今年夏天搭火車旅行的最佳樞紐。

日本的車站表現出色，在前5名中囊括3名。大阪車站（Osaka Station）拿下第2，獲得高分的原因是大型購物中心、眾多優質的餐廳，甚至還有天空農場，是位於14樓的寧靜綠洲，還能欣賞到美麗的日落景色。

第三名是京都車站（Kyoto Station），這座充滿未來感的車站擁有超過九成以上的四星好評，能寄存行李的貴賓休息室，附近也有很多高級飯店，讓旅客在出發前能好好休息。

東京車站（Tokyo Station）以其充滿魅力的紅磚外牆和豐富的歷史名列第四，車站內設有各種高級休息室，還有許多評價很高的餐飲選擇。

紐約中央車站提供優質的餐飲選擇，周邊有眾多飯店。(路透)
紐約中央車站提供優質的餐飲選擇，周邊有眾多飯店。(路透)

精華 FAQ

  • 第一名是瑞士的蘇黎世中央火車站。報導指出，它擁有頭等艙休息室、超過百間商店與高評價，並被認為是夏季搭火車旅行的最佳樞紐。

  • 日本共有三座車站擠進前五名，分別是大阪車站拿下第2名、京都車站第3名、東京車站第4名，顯示日本車站在服務與設施上表現突出。

  • 評比主要看高級候車室的可用性、零售店密度、餐飲選擇、與高級飯店距離，以及整體評價，並針對全球40個火車站進行綜合打分。

油價 紐約市 瑞士

上一則

涉性騷女助理 國際刑事法院檢察長遭停職 史上首例

下一則

菲律賓7.8強震 至少32死200傷 當局緊急疏散5萬人

延伸閱讀

賓州車站火災 癱瘓紐約、新州通勤 民眾出行須提前規畫

賓州車站火災 癱瘓紐約、新州通勤 民眾出行須提前規畫
世界盃倒計時 考驗紐約交通 8「嚴重壅堵日」乘公交出行

世界盃倒計時 考驗紐約交通 8「嚴重壅堵日」乘公交出行
世界盃主辦城╱加拿大首場主場：多倫多完全觀賽指南

世界盃主辦城╱加拿大首場主場：多倫多完全觀賽指南
世界盃比賽日封路管制 42街公車專用、賓州車站周邊禁行

世界盃比賽日封路管制 42街公車專用、賓州車站周邊禁行

熱門新聞

英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
漢莎航空公司一架波音客機4日在法蘭克福機場停機位發生起落架坍塌事故。(美聯社)

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

2026-06-04 15:08
土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過1兆里拉（約218億美元）的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未從此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。圖為土耳其里拉。 路透

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

2026-06-03 11:07
美國總統川普（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年底在美國佛州海湖莊園會晤。(路透)

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

2026-06-01 20:58
黛妃與當時的查理王子於1981年7月29日完婚。（路透資料照片）

黛妃親筆信曝光 揭新婚心境「像和大人玩遊戲、討厭倫敦」

2026-06-02 20:13
澳洲柏斯東北部一處稀土礦場裡一袋袋的稀土精礦，準備出口。 （路透）

中國稀土出口卡關 日本急尋澳洲、印度替代來源

2026-06-08 12:07

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬