全球10大最佳 日本3火車站擠進前5名 第1名在這國家

瑞士蘇黎世中央火車站名列全球最佳火車站；圖為車站入口大廳。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： AllClear評比全球最佳火車站，蘇黎世中央車站奪冠。

AllClear評比全球最佳火車站，蘇黎世中央車站奪冠。 重點二： 日本車站表現亮眼，大阪、京都、東京站全進前五名。

日本車站表現亮眼，大阪、京都、東京站全進前五名。 重點三：評比考量候車室、商店餐飲、飯店距離與整體評價。

在機票和公路旅行因油價 上升而飆漲之際，火車成為愈來愈受歡迎的旅行選擇，火車站也隨著愈來愈多人搭火車而受到注意。英國旅遊保險業者AllClear公布今年全球最佳頂級火車站評比，前10名大多為歐洲和亞洲的車站，瑞士 蘇黎世中央火車站（Hauptbahnhof station）榮登第一。紐約中央車站（Grand Central Station）以提供優質的餐飲選擇和周邊眾多的飯店榮登第七。

Travel+Leisure報導，AllClear的團隊研究了全球40個火車站，內容包括高級候車室的使用性、零售店密度、餐飲選擇、和高級飯店的距離及整體評價等，再根據這些項目獲得的分數進行排名。

AllClear團隊指出，紐約中央車站位於紐約市 中心，是世界上最有名的地標之一，美國多部知名電影和影集在那取景，例如「MIB星際戰警2」和「花邊教主」；車站以其引人注意的布雜藝術風格建築（Beaux-Arts architecture）和宏偉氛圍而聞名，雖然是被研究的車站中唯一沒有至少一間頂級或頭等艙等級候車室的車站，但中央車站提供旅客多種優質餐飲選擇，包括販售美味海鮮、極受歡迎的Grand Central Oyster Bar & Restaurant，車站附近四星和五星的飯店選擇也很多。

評審團隊表示，蘇黎世中央車站是瑞士最大且最繁忙的車站，建於1847年，從搭車到下車都提供一流的服務，那裡有提供疲憊旅客等候的頭等艙休息室，逾百間店讓人可以盡情購物，9成的評價都超過四顆星，是今年夏天搭火車旅行的最佳樞紐。

日本的車站表現出色，在前5名中囊括3名。大阪車站（Osaka Station）拿下第2，獲得高分的原因是大型購物中心、眾多優質的餐廳，甚至還有天空農場，是位於14樓的寧靜綠洲，還能欣賞到美麗的日落景色。

第三名是京都車站（Kyoto Station），這座充滿未來感的車站擁有超過九成以上的四星好評，能寄存行李的貴賓休息室，附近也有很多高級飯店，讓旅客在出發前能好好休息。

東京車站（Tokyo Station）以其充滿魅力的紅磚外牆和豐富的歷史名列第四，車站內設有各種高級休息室，還有許多評價很高的餐飲選擇。

紐約中央車站提供優質的餐飲選擇，周邊有眾多飯店。(路透)