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5300年木乃伊體內酵母 科學家成功做出麵包 學術界有質疑聲

中央社
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圖為「冰人奧茲」模型。（圖取自facebook.com/OetziTheIcem...
圖為「冰人奧茲」模型。（圖取自facebook.com/OetziTheIceman）

科學家在「冰人奧茲」（Oetzi）體內發現可能已存在數千年的酵母。他們表示，已利用培養出的酵母成功製作出酸種麵包。

「冰人奧茲」是5300多年前行走在現今奧地利與義大利交界的阿爾卑斯山期間，背後中箭而亡。他死時，埃及金字塔還未建成。

他的遺體自此被冰雪覆蓋並木乃伊化，直到1991年才被兩名德國登山客在義北地區南泰羅爾（South Tyrol）發現。

為了保持木乃伊原狀，冰人奧茲一直被保存在發現遺體當下的攝氏零下6度的低溫之中。

這讓科學團隊得以小心翼翼地進行研究，透過這具極為罕見的窗口一窺古代人類的生活。

根據「微生物組」（Microbiome）今天刊出的最新研究，在義大利進行研究的科學團隊發現，冰人奧茲體內的古老與現代微生物依舊活躍。

研究主筆、義國波爾察諾（Bolzano）「歐洲研究學院」（Eurac Research）的沙漢（Mohamed Sarhan）表示：「我們當初並不預期會找到酵母。」

科學團隊在冰人奧茲的腸道、皮膚，及其解凍時流出的「略為褐色」水分中，發現4種能在零度以下存活的酵母菌。

這些酵母菌只會在如南極等極冷環境中生存，因此推測應是冰人奧茲死後某個時點才進入體內。

沙漢說，基因分析顯示，冰人奧茲腸道中的「DNA受損程度與原本的微生物非常接近」，顯示這些酵母菌是在他死亡後不久進入體內。

研究共同主筆邁克斯納（Frank Maixner）表示：「這些酵母陪伴奧茨跨越數千年時光。」

這群科學家們接著在冰箱中複製培養這些腸道酵母。

沙漢說：「每次一說有酵母，大家第一個問題就是：能拿來做麵包嗎？」

於是他們順應民意，嘗試製作酸種麵包。

這位微生物學家坦言一開始並不順利，但經過3個月的努力，「我們做出了非常不錯的酸種麵包」。

當被問及是否考慮用這個酵母釀啤酒時，他回答：「這有在清單上。」

這份研究報告也提及這種酵母未來更具潛力的嚴肅應用。

1991年找到冰人奧茲時，最初被當作一般遺體處理，並利用一種稱為酚（phenol）的化學物質防止遺體生出真菌。

然而，這種特殊的酵母卻能分解酚，意味著未來在受污染環境之中，也能用這個酵母來分解這種化學物質。

沙漢表示，目前還無法確定這種酵母是否對冰人奧茲這尊木乃伊造成損害，他呼籲持續觀察和研究。

未參與這項研究的拉脫維亞有機合成研究所（Latvian Institute of Organic Synthesis）研究員奧斯科爾科夫（Nikolay Oskolkov）警告，這次的酵母樣本僅是在2010年和2019年採集，這「提供的證據相當有限，難以證明這些酵母已在木乃伊體內繁衍數千年」。

他個人認為，這些酵母菌更有可能是近代才殖民到這具木乃伊體內。

AI摘要

文章摘要整理：

科學家在冰人奧茲體內找到低溫酵母，培養後做出酸種麵包，但研究證據有限，學者質疑其是否真在木乃伊內存活數千年。

精華 FAQ

  • 研究團隊在冰人奧茲的腸道、皮膚與解凍水分中，找到四種能在零度以下存活的酵母菌。科學家推測，它們可能是在他死亡後不久才進入體內。

  • 團隊將酵母在冰箱中複製培養，並嘗試製作酸種麵包。雖然過程一開始不順利，但經過三個月努力後，最終做出被形容為相當不錯的麵包。

  • 質疑者認為樣本僅來自2010年與2019年的採集，證據不足以證明酵母在木乃伊體內繁衍數千年。他們更傾向認為，這些酵母可能是近代才殖民進入。

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