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越南河內史上最大鐵腕都更 數十萬人迫遷 敢怒不敢言

中央社／河內報導
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依據日前批准的「首都百年總體規畫」，河內正全面推動建市以來最大規模的城市改造與都...
依據日前批准的「首都百年總體規畫」，河內正全面推動建市以來最大規模的城市改造與都市更新工程。市中心一角，成排聯排獨棟公寓被推土機夷為平地，家園化為斷垣殘壁。民眾圍觀拍照。(中央社)

越南河內市正在以前所未有的速度與規模對基礎設施進行改造。儘管多數人都支持河內邁向現代化，但數十萬居民面臨被迫遷離、過程缺乏溝通且補償金低於市價等問題，仍引發熱議。受影響戶表示，居民多敢怒不敢言。

近月以來的河內市彷彿成為大型建築工地，有的是為了防澇建設，有的是為拓寬道路或鋪設新路，有的則是拆房改建高樓。這座城市正以閃電般的速度推進都市更新。

河內正進行大改造工程，圖為青春坊的大規模都更，包括老公寓重建與鋪設新路。然而，快...
河內正進行大改造工程，圖為青春坊的大規模都更，包括老公寓重建與鋪設新路。然而，快速執行與補償問題也令部分居民感到不安。(中央社)

有人樂見工程:道路拓寬了

市中心一角，成排的聯排獨棟公寓在數小時內被推土機夷為平地，家園化為斷垣殘壁。青春坊一處的公寓拆除現場，老舊平房剩下瓦礫。一位圍觀阿姨說，她家在不遠處，她很高興這一區將被改建，也會有一條新的路，取代因狹小而總是壅塞的道路。

依據日前批准的「首都百年總體規畫」，河內正全面推動建市以來最大規模的城市改造與都市更新工程，包括老舊集體公寓重建、新建橋梁、地鐵線路、河濱開發、洪澇管線更新與河道治水升級等。

河內目前11個老舊公寓大樓改造工程正進行中。因早期條件不佳，這些公寓有些已成危樓，出現牆壁裂縫、傾斜，自來水等管線也配置不全，預計至2030年完成市中心2萬套老舊集體住宅的拆遷改造，將低矮公寓改建成高樓，增加居住戶數。

河內有許多湖，每逢大雨，淹水便是民眾重大議題。政府近日在市中心街道多處挖地施工，...
河內有許多湖，每逢大雨，淹水便是民眾重大議題。政府近日在市中心街道多處挖地施工，盼趕在雨季來臨前升級地下管道，解決內澇問題。(中央社)

補償金僅房子市值三分之一

政府希望，迅猛的經濟成長和巨額的基礎設施投資能帶領越南走向已開發國家。然而，快速果決的執行也令部分居民感到不安。

越媒報導指出，總共可能有數十萬人面臨搬遷，好讓這座擁有800萬人口的城市在2045年容納現在兩倍的人口。在大型拆除過程中，有些居民失去家園，更多的人則擔心自己也會面臨同樣的命運。

一名受訪者「阿雄」（Hung）表示，他的房子上個月被拆毀，以建造跨越紅河的大橋。他們拿到100億越南盾(約38萬美元)的補償金和一塊鄉村土地，但房子的市場價值幾乎是這個數字的3倍。

河內重建計畫包括新建7座橋梁和超過1200公里的地鐵及鐵路，預計未來20年總投資將超過2.5兆美元。

紅河沿岸景觀拓建與人口外遷也是總體規畫主軸。越通社表示，該項目是河內迄今規模最大的基礎設施與市容市貌政治項目之一。數據指出，沿河超過1萬1000公頃的土地將開發成景觀大道、住宅區、都市開發用地和生態公園，約25萬居民將因此搬遷。

近月以來的河內市彷彿成為大型建築工地，數十處工地同時出現。這座城市正以閃電般的速...
近月以來的河內市彷彿成為大型建築工地，數十處工地同時出現。這座城市正以閃電般的速度推進都市更新，卻也引發民怨與熱議。(中央社)

一紙公文告知 房子將變綠地

河內市民阿靈（Linh）在紅河邊有一塊土地，她的家人也在紅河邊有土地，才剛建好自住的房子。根據公布的計畫，他們的房子與土地都在畫定範圍內。

她表示，從頭到尾都無任何政府專員與居民溝通，他們就被一紙計畫告知房子將成為公園綠地。「為了城市形象，政府就在極短時間內決議要世代生活在紅河岸邊的人民遷離。許多村莊已存在幾百年，早於現代河內市，它們是河內文化的一部分，如今就要消失，實在讓人心痛」，阿靈說。

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