馬來西亞吉隆坡解塞車苦 推早鳥「折扣咖啡」想分散車流

馬來西亞交通尖峰時段，每天約有120萬輛汽車湧入吉隆坡市區。對許多通勤族而言，塞車早已成為生活的一部分。(中央社)

清晨7時許，馬來西亞首都吉隆坡市中心一家連鎖咖啡店門外已出現排隊人潮。上班族趁著優惠時段，透過手機APP購買折扣咖啡，再匆匆趕往辦公室；這杯折扣咖啡背後，反映的其實是吉隆坡通勤族試圖避開塞車夢魘的日常。

造成吉隆坡交通壅塞的原因並不難理解。由於燃油長期享有補貼，一般家庭擁有2、3輛汽車並不罕見；另一方面，雖然吉隆坡已經有多條捷運路線，但部分地區的大眾運輸銜接仍不夠便利，「最後一哩路」問題始終存在，讓許多人寧可選擇開車上班。

尖峰時段，每天約有120萬輛汽車湧入吉隆坡市區。對許多通勤族而言，塞車早已成為生活的一部分，不僅消耗時間，也正逐漸磨損城市人的耐心。

馬來西亞4月間推出「早起吉隆坡！邁向更美好的吉隆坡」運動，鼓勵上班族趁著清晨優惠時段，透過手機APP購買折扣咖啡，結果意外引發外界對塞車問題的熱烈討論。(中央社)

今年4月間，由聯邦直轄區與一家咖啡業者合作推出的「早起吉隆坡！邁向更美好的吉隆坡」運動，意外再度引發外界對塞車問題的熱烈討論。

首相署（聯邦直轄區）部長楊巧雙（Hannah Yeoh Tseow Suan）認為，即使只有約10%的車流提早進入市區，也有助紓解尖峰時段的交通壓力。

根據大馬媒體報導，這項活動自4月9日起推行至年底。每逢上班日上午7時至8時，通勤族透過手機APP購買指定業者的優惠咖啡，最低只需花費5令吉，涵蓋吉隆坡及布特拉加亞超過250家門市。

這項活動的邏輯並不複雜：如果一杯打折咖啡能讓部分上班族提早出門，或許就有機會讓擁擠的車流不再全數在同一個時段湧入市區。

然而，這項構想推出後卻在網路討論炸鍋。有人認為這是具創意的城市治理思維，用市場誘因改變民眾習慣；也有人質疑，一杯打7折的咖啡真能解決塞車問題嗎？更有民眾投書質疑究竟雪隆通勤者還要多早出門？楊巧雙則澄清，這項活動並非政府提出，是由民間企業發起。