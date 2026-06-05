我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莎朗史東曝當年「切雙乳續命」 前夫怒喊荒謬 離婚收場

川習會後雙方都求穩 台學者：美國會先hold住台灣牌

南韓擴大護生態 泥灘世界遺產申請二階段登錄

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於南韓全羅南道的順天灣溼地是由廣闊泥灘、蘆葦田與鹽沼溼地共同組成的複合生態系統...
位於南韓全羅南道的順天灣溼地是由廣闊泥灘、蘆葦田與鹽沼溼地共同組成的複合生態系統，也是世界遺產「南韓的泥灘」第一階段登錄的核心區域。（中央社）

南韓的泥灘以豐富生態多樣性和候鳥棲息地聞名，為了擴大生態保育區，南韓政府今年申請擴大登錄世界遺產，包括全羅南道麗水市的汝自島、高興郡的泥灘，也盼守護當地居民及傳統文化的美麗樣貌。

第48屆聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會將在今年7月於釜山舉辦，這是南韓加入「世界遺產公約」38年來首次主辦，將審議並決定新增世界遺產登錄項目，及檢討並通過世界遺產保存現況相關決議。

南韓泥灘原本有4處被登錄為世界遺產，這次申請擴大第2階段登錄，新增組成區域及擴大緩衝區，讓麗水市與高興郡的泥灘與既有的寶城、順天泥灘相連，涵蓋整個汝自灣生態系統，保護完整生態系，以強化符合候鳥生活特性與活動範圍需求的物種多樣性。

順天灣 全球逾半白頭鶴越冬

已經被登錄的順天灣，曾因嚴重人為破壞而面臨消失危機。順天市文化觀光局長金善順表示，1990年代因為盲目的砂石開採、城市開發壓力，泥灘受到非常嚴重破壞。

金善順說：「2000年代順天面臨了一個重要的抉擇，是要消滅自然來進行開發，還是要保護自然、改變城市的未來？最終順天選擇了保育自然。」她指出，順天市將生態都市計畫分為4個空間，依序為都市核心空間、過渡空間、緩衝空間、絕對保存空間。

南韓全羅南道的順天灣溼地擁有豐富生態多樣性，已在2021年被登錄為世界遺產（中央...
南韓全羅南道的順天灣溼地擁有豐富生態多樣性，已在2021年被登錄為世界遺產（中央社）

順天灣溼地是由廣闊泥灘、蘆葦田與鹽沼溼地共同組成的複合生態系統，也是世界遺產「南韓的泥灘」第一階段登錄的核心區域，全球超過一半的白頭鶴在此越冬。過去15年間，透過電線桿地下化等措施，民間與政府持續推動棲地穩定化工作，也展現了由居民主導的保育治理。

金善順指出，順天市並非將居民視為管理對象，而是讓他們作為保存的夥伴共同參與，候鳥到來時，居民們會自發性地設置蘆葦圍欄來限制出入。

順天灣溼地保存組長黃善美則表示，整個園區除了公務員、其他管理人員數十人，其他就是由居民共同守護，也建立可以維持生計的循環。黃善美表示，居民割蘆葦一天工資達22萬韓元（約新台幣4800元），通常從早上6時工作到下午2時。

加上用割下來的蘆葦製作圍欄，也會有額外人工費，一個月的收入比一般上班族還要多。黃善美說：「因為這是傳統用鐮刀割的方式、需要技術，而且因為是泥灘，比起在陸地上工作更困難。」

在順天灣溼地外面就是「汝自灣」，而汝自灣的正中間是歸麗水市管轄的「汝自島」，能一覽寶城、順天、麗水及高興四個地方政府轄區泥灘的重要地理據點，也是這次南韓政府申請世界遺產擴大登錄的核心。

竹岩里細粒泥灘 生態系活躍

另外，位於高興郡的竹岩里泥灘展現了汝自灣長期沉積作用的成果，是細粒泥質泥灘的典型代表，也是這次申請擴大登錄的重點。全南大學教授張太洙說：「在這種富含海灘黏土的地方，因為有機物很豐富，生物們是靠這些有機物存活的。」這也造就了竹岩里泥灘的活躍生態系。

竹岩里泥灘不僅是保育對象，更是與居民生活密不可分的重要場域，當地居民因應深厚泥灘環境而發展出的「泥船漁業」，已被認定為南韓重要漁業遺產。

高興郡竹岩里漁村契（漁民協會）會長姜永南表示，目前漁村契有35名成員，「泥灘木筏是我們一直以來的傳統捕撈方式，如果用機器來挖的話，連小隻的也全都會被挖起來，這樣一來就無法保護牠們，以後就沒辦法留給我們的後輩了。」

姜永南指出，一般船隻無法駛進泥灘，不過只要踩著泥灘木筏移動，在泥灘裡採收就會變得容易，「全部不需要機器，只靠人的身體」。

由於踩入泥灘就會陷下去，一般人進泥灘會有一定的危險度，不過漁村居民們靠著幾十年累積下來的技術，守護著這個珍貴的捕撈技術，而他們帶著一身泥灘上岸卻不喊累、帶著笑容迎接客人，也成為竹岩里最美麗的風景。

對於這次申請擴大登錄世界遺產，第48屆世界遺產委員會準備企畫團長李吉培說：「一旦這次登錄順利通過，南韓全體灘塗約64%都將納入世界遺產體系中受到保護，以往分散的區域將被整合，具有非常重要的意義。」

位於韓國全羅南道高興郡的竹岩里泥灘因為深厚泥灘環境，一般人難以踏入，船隻也無法駛...
位於韓國全羅南道高興郡的竹岩里泥灘因為深厚泥灘環境，一般人難以踏入，船隻也無法駛入，因此發展出用泥灘木筏撈捕的傳統作業方式，採用全手工，避免機器捕撈小型生物。（中央社）

南韓 世界遺產

上一則

在停機坪就出事 漢莎波音787起落架失效 機頭重摔落地

下一則

北海道街頭命案 印尼男當警察面猛刺女同鄉 「就想殺她」

延伸閱讀

娛樂／韓流奇蹟 文化立國如何征服全球

娛樂／韓流奇蹟 文化立國如何征服全球
DROP防堵殺豬盤 長者成保護重點

DROP防堵殺豬盤 長者成保護重點
生活／觀賞海龜築巢、孵化 5海灘最佳

生活／觀賞海龜築巢、孵化 5海灘最佳
「坦克日」翻車...南韓星巴克坦承AI生成文案 開放儲值卡退款

「坦克日」翻車...南韓星巴克坦承AI生成文案 開放儲值卡退款

熱門新聞

土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過1兆里拉（約218億美元）的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未從此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。圖為土耳其里拉。 路透

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

2026-06-03 11:07
漢莎航空公司一架波音客機4日在法蘭克福機場停機位發生起落架坍塌事故。(美聯社)

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

2026-06-04 15:08
一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。(路透)

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

2026-05-29 23:00
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

2026-05-31 14:43
肯亞高等法院29日裁決，禁止美軍在肯亞一座空軍基地成立臨時設施隔離感染伊波拉(Ebola)病毒的美國公民。（路透）

肯亞法官裁決：禁止美軍在當地設施隔離感染伊波拉美公民

2026-05-29 09:40
俄羅斯總統普亭2018年1月19日主顯節當天，在俄羅斯斯韋特利察村謝利格爾湖畔的聖尼盧斯．斯托洛本斯基修道院附近浸入冰冷湖水中沐浴。（美聯社）

普亭向習近平談永生非玩笑？俄砸260億美元推延壽計畫

2026-05-28 23:50

超人氣

更多 >
黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過
漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念