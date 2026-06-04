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立陶宛維爾紐斯「粉紅湯節」 全城迎夏天到來

中央社
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粉紅湯是立陶宛夏季不可或缺的傳統冷湯料理，以發酵牛奶和醃甜菜根為主要原料，呈現明...
粉紅湯是立陶宛夏季不可或缺的傳統冷湯料理，以發酵牛奶和醃甜菜根為主要原料，呈現明亮的粉紅色。(中央社)

立陶宛夏季最具代表性的文化盛事之一「維爾紐斯粉紅湯節」日前舉行，主辦單位在維爾紐斯地標電視塔升起象徵節慶的粉紅湯旗幟，並邀請全城在開幕日當天中午同時享用粉紅湯。

粉紅湯（Šaltibarščiai）是立陶宛夏季不可或缺的傳統冷湯料理。為推廣這道特色美食，維爾紐斯官方旅遊推廣單位Go Vilnius自2023年起打造專屬節慶，不僅迎接夏天，也藉此展現城市的創意、活力與觀光魅力。

「維爾紐斯粉紅湯節」（Vilnius Pink Soup Fest）今年邁入第四屆，活動規模進一步擴大，首度由兩天延長至三天，於5月29日至31日舉行。開幕日上午於電視塔升旗後，象徵系列活動全面啟動。

今年節慶首度推出的「粉紅時刻」活動，邀請在城市各地的市民與遊客，在5月29日中午12時同步享用粉紅冷湯，為節慶揭開序幕。

「立陶宛鐵路」集團旗下客運公司LTG Link也共襄盛舉。除了推出粉紅湯主題列車，更將維爾紐斯火車站打造成「粉紅湯車站」，以創意裝飾與燈光迎接往來旅客。

維爾紐斯火車站同時也是「粉紅時刻」主要場地之一，主辦單位現場發放400份粉紅湯及100份粉紅湯口味甜甜圈，邀請民眾圍坐長桌共進午餐，不少人特地穿上粉紅服裝參與，場面熱鬧繽紛。

來自英國的遊客安格斯與露辛表示，兩周前得知活動後便決定專程前來，並準備參加粉紅湯裝扮大賽，體驗這場獨特節慶。

Go Vilnius公關主任吉爾茲姚斯凱特指出，粉紅湯節不僅是維爾紐斯文化與美食的慶典，也希望吸引更多國際旅客與對維爾紐斯感興趣的人，深入認識這座城市。

活動期間，維爾紐斯各地將布置粉紅主題裝置藝術與餐飲，歷年廣受歡迎的50公尺粉紅滑梯與裝扮大賽等活動也登場，帶動節慶氣氛，與市民和遊客一同迎接夏季到來。

立陶宛粉紅湯節登場，民眾帶著穿著粉色服飾的狗狗，來參加在維爾紐斯火車站舉辦的「粉...
立陶宛粉紅湯節登場，民眾帶著穿著粉色服飾的狗狗，來參加在維爾紐斯火車站舉辦的「粉紅時刻」活動。(中央社)

立陶宛夏季最具代表性的文化盛事之一「維爾紐斯粉紅湯節」，29日揭開序幕，來自英國...
立陶宛夏季最具代表性的文化盛事之一「維爾紐斯粉紅湯節」，29日揭開序幕，來自英國的遊客特地打扮來參與活動。(中央社)

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