9連霸最幸福國家 芬蘭料理卻無人知 啟動「來點芬蘭味」全球徵選

相較義大利、日本、法國或其他北歐國家，芬蘭料理至今仍不為人知。(路透資料照片)

連續九年蟬聯聯合國 「世界幸福報告」國家榜首，但要想起芬蘭吃的味道，卻仍然在世界的餐桌上缺席。芬蘭旅遊局近日啟動「來點芬蘭味」（Have Some Finnish）全球徵選計畫，入選者能在9月免費前往芬蘭，在海岸與群島、拉普蘭體驗米其林星級料理。

活動首先向芬蘭各地的漁民、農夫、廚師發出提問：「這個地方的食物吃起來究竟是什麼味道？」收到數千份回答後，兩位頂尖主廚再將其轉化為兩套正式菜單。

海岸與群島組由曼西卡掌廚，他任職位於土爾庫的餐廳Kaskis，早在2022年就摘下赫爾辛基以外第一顆米其林星星，2025年再獲米其林綠星肯定，是經年累月深耕風土的採集手路型主廚。

拉普蘭組則交棒給還不滿30歲的曼尼南手上，他是2025年芬蘭青年主廚冠軍、2026年青年主廚世界賽銀牌得主，才剛站上國際廚藝舞台的北極圈新生代。

兩人的對照，等於用人物勾勒出芬蘭味的跨世代光譜。

芬蘭國家商務促進局傳播經理赫姆格德接受中央社訪問時直言，「義大利 、日本、法國，甚至其他北歐國家的飲食文化，都早已進入全球對話，唯獨芬蘭料理至今仍不為人知」。在她看來，當美食愛好者不斷尋找下一個焦點，芬蘭握有最純淨的在地食材與粗獷的烹調邏輯。

活動的選址同樣承載策略，海岸與群島一側是波羅的海的豐饒，拉普蘭一側是極圈的野性。她說這兩個地點並非隨機挑選，而是團隊刻意呈現芬蘭風土民情的多樣。她相當有自信地說，芬蘭各地都有能力打造同等水準的體驗，這次只是起點。

除了味覺，全程四天的免費招待，也是一次體驗快樂的旅程。赫姆格德提到，芬蘭連續多年獲選全球最幸福國家，福利制度固然是基石，但日常裡還有更多難以量化的幸福元素，從森林採集、桑拿儀式，到以簡單食材完成的烹飪，都會在行程中讓參加者親身感受。

據商務促進局先前公布的資料，上次相關全球徵件曾收到約1萬5000份申請，其中最後一周的投件量最為集中。主辦單位預期，隨著「全球最後一個美食秘密」的敘事框架成形，迴響將更為熱烈。想參加徵選者，只需要錄製一段影片回答「為什麼你想來點芬蘭味？」到官方網站報名，截止時間為芬蘭時間6月9日。