能辨識鏡中自己 55歲傳奇亞洲象Happy在美離世

美國紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）的亞洲象Happy是第一頭通過「鏡子測驗」的亞洲象，讓科學家發現大象擁有自我認知能力。 (美聯社)

美國紐約布朗克斯動物園(Bronx Zoo)知名的亞洲象Happy在2026年5月26日經園方執行安樂死，以55歲的年紀結束一生。Happy不僅是第一頭通過「鏡子測驗」、讓科學家發現大象擁有自我認知的亞洲象，也因非營利組織「非人類權利計畫」(NhRP)曾為牠主張具有人格地位與身體自由權、替Happy申請人身保護令，而在美國法庭上掀起動物權益和法律限制間的辯論。

在紐約布朗克斯動物園亞洲象Happy，開創動物法律人格權辯論的先河，為人類帶來的科學、法律與哲學思考可能性。(路透)

Happy於1971年出生在泰國 ，出生後不久便和另外6頭幼象被賣往當時加州 的「獅國野生動物園」(Lion Country Safari)，隨後輾轉送至美國各地動物園和馬戲團，其中Happy被送往紐約市布朗克斯動物園，並在此開啟牠接下來近50年的生活。

Happy一生中曾有兩次躍上新聞版面，第一次引起了科學界關注，第二次則引起法律圈辯論。

2005年，人類為了測試大象是否如猩猩和海豚般具有自我認知能力，美國埃莫里大學國家靈長類研究中心(National Primate Research Center, Emory University)於布朗克斯動物園大象區進行「鏡子測驗」，測驗方式為在大象頭部標示一個清楚的X記號，並讓動物站在鏡子前，確認動物是否有能力辨別自己在鏡中的影像。

當時布朗克斯動物園中的三隻大象中，只有Happy對著鏡子反覆以象鼻觸碰頭部的X標誌，也就是說Happy可以辨認出鏡中的大象其實就是自己，讓Happy成為第一頭通過鏡子測驗的亞洲象，拓展了人類對動物自我認知的理解。然而，就在實驗完成的同一年，與Happy圈養在一起的大象Sammie因病去世，Happy開始進入被單獨圈養的處境。

本應是群居動物且已表現出自我認知能力的Happy，其長期單獨圈養的處境逐漸受到動保組織NhRP的關注。2018年NhRP向紐約州第一審法院聲請人身保護令，主張Happy具有法律上的人格地位與身體自由權，要求將Happy從狹窄的動物園遷往大象保護區。

在2018年為Happy聲請人身保護令前，NhRP已有過幾次為動物爭取人身保護令的經驗，如2013為受私人圈養的黑猩猩Kiko和Tommy聲請，以及2015年為紐約州立大學石溪分校實驗室內的兩隻黑猩猩Hercules和Leo聲請。

亞洲象HAPPY小檔案。

而這起案件也使Happy再次躍上新聞版面，成為第一頭有人身保護聽證會的大象。NhRP的提案最初在2020年2月被初審法院駁回，經提起上訴後於2022年5月送到由7位法官組成的紐約上訴法院。在美國司法「遵循前例原則」的實踐下，紐約上訴法院最終仍以5票同意、2票反對作出裁決，認為Happy不符合人的定義，因此動物園方並未非法監禁Happy。

雖然法院最終並未承認Happy具人格權，但在這場大象是否擁有「人格權」的辯論中，法官羅文．威爾遜(Rowan Wilson)和珍妮．里維拉(Jenny Rivera)提出了和裁決結果不一樣的看法。法官威爾遜在他另外撰寫的不同意見書中提到：

我們應該承認Happy爭取自由的訴求權利，這不僅僅是因為牠身為野生動物，本就不該被圈養和展示，更因為我們選擇將權利賦予誰 ，正定義了我們是一個怎樣的社會。(We should recognize Happy's right to petition for her liberty not just because she is a wild animal who is not meant to be caged and displayed, but because the rights we confer on others define who we are as a society.)

法官里維拉也在不同意見書中提出，人身保護令的功能是防止不當拘禁、保障身體自由權，而這種保障並非人類所獨有的權利。此外里維拉也提到，即使美國沒有法律先例承認非人類動物享有人身保護令救濟的權利，但新的法律問題也正帶來發展法律的機會。

雖然這起引起注目的大象人格權訴訟以失敗告終，但對NhRP來說，這已是他們多次提出動物人格權訴訟下，上訴層級最高的案件，且在此案件審理過程中所引起的社會關注，及兩位法官提出的動物權益保障論點，也一再拓展了人類對動物自由權的理解與邊界。

這場動物人格權的訴訟落幕後，Happy依然留在布朗克斯動物園中，在外界的討論與關注下獨自生活著。雖然Happy的一生不一定擁有如其名的快樂「象」生，但牠為人類帶來的科學、法律與哲學思考可能性，值得人類好好記住。