瑞士史上最長五月熱浪 善用各種冷水妙招消暑

多喝水是瑞士的抗暑良方。全國各地都有飲水池，自備水壺出門，沁涼的飲用水隨時可飲用。(中央社)

本週熱浪 襲捲西歐，瑞士 經歷有史以來持續最長時間的五月熱浪，高山氣溫開始上升，加速冰河消融。儘管如此，瑞士人本週開始享受陽光，在水邊曬太陽的人們出籠，玩水消暑，享受熱浪。

根據瑞士氣象局數據，五月底這波熱浪溫度驟升，與1958年的最高紀錄僅差一步之遙。本週最高溫紀錄為瓦萊州的錫永（Sion），達到攝氏33.9度。氣象預測本週末將有雨，雨勢會帶來溫降，瑞士人這幾天抓緊曬太陽的機會。

記者走訪蘇黎世市區，一家花店的員工Kimi表示，儘管花材的壽命短，店裡也有冷氣，但只有在下班後的夜間才會開冷氣降溫。這幾天在營業的時間內，幸好花店裡的溫度都在25度以下，還沒有開冷氣的必要。

花店員工表示，雖然花材容易枯萎，但店內溫度都在25度以下，沒有開冷氣的必要。(中央社)

她並分享，最近搬進一個新式住宅，冬天的暖氣管線是注入熱水，現在則是注入冷水。外面室溫雖高達30度以上，但室內因冷水管線的水只有17度，室內只有20度，降溫效果好。她並計畫下班後就帶著比基尼去蘇黎世湖畔曬太陽玩水，這週的陽光機不可失，曬成咖啡色的皮膚才是當季時尚。

任教於瑞士小學的台灣僑民李思妍受訪表示，面對熱浪，學校的飲食多安排涼菜和冰茶。下課和午休時，讓孩子在校內玩水消暑，都是自然的降溫方法。與台灣比較，瑞士的教室空間設計不同，教室桌椅的擺設，是沒有固定位置，並非台灣習慣的一排一排的樣子，裡面擺滿了教具。

教會孩子游泳是瑞士基礎教育的一部份，從小就懂得戲水的安全守則，才能在阿爾卑斯山上享受玩水與消暑的樂趣。(中央社)

也因高年級的小學生身高就多數來到160公分以上，孩子們體型大也需要活動空間，基本上教室內沒有放置電風扇的位子。

她更分享，下班後都帶自己的孩子到萊茵河河畔的游泳池戲水，雖然下午的氣溫高達30多度，但水溫只有18度，跳進河水中立刻清涼消暑。熱的日子在瑞士很短，目前沒有購買電風扇的想法。

水是瑞士最消暑的天然資源，許多人下班下課後到湖邊或河邊玩水，儘管氣溫30度以上，跳進水裡瞬間清涼。(中央社)

在蘇黎世開台灣餐廳的Simon對中央社表示，台灣與瑞士國情不同，瑞士冬季長夏季短，大部分的人一有太陽就曬。餐廳的夏季露台特別受歡迎，因備有遮洋傘，皮膚不會直接曝曬。熱浪來襲之際，大家更選擇坐外面，吃飯同時也享受陽光的溫度。

他更說，熱浪是涼水的商機。這幾天的高溫也帶動手搖飲的消費，幾乎每桌客人都會點。本週百香梅子綠和烏龍水蜜桃大受歡迎，很多客人都點大杯暢飲，用清涼飲品度過熱浪。