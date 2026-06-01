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韓女1小時內拒75次 有錄音為證 法官判性侵無罪惹眾怨

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南韓一名女性遭性侵時，1小時內明確拒絕75次，法院卻以未「積極抵抗」為由判被告無...
南韓一名女性遭性侵時，1小時內明確拒絕75次，法院卻以未「積極抵抗」為由判被告無罪，引發社會譁然。圖為示意圖。（圖／AI生成）

南韓近日發生一宗令社會震怒的性暴力判決。一名女性受害者在1小時內，曾明確口頭拒絕性行為高達75次以上，且留有錄音等確鑿物證。然而，一、二審法院卻均採納法律界「最狹義定義」，即受害人必須面對「完全無法反抗」程度的暴行或脅迫，才算觸犯強制性交罪，最終判定被告無罪。

綜合韓媒報導，由於被告獲判無罪後，檢察機關竟放棄上訴，等同切斷了受害人在一般司法體系內的救濟途徑。由「民主社會律師會」女性人權委員會、韓國性暴力諮詢所等組織組成的共同對策委員會與人權團體聯盟，向憲法裁判所提起憲法審查，指責司法體系無視女性性自主權，批評判決違憲，並憤怒要求糾正。

共同對策委員會在首爾鐘路區憲法裁判所前召開記者會痛批，法院的判決邏輯，無異於強制要求受害人必須「冒著生命危險去反抗」，否則就無法獲得司法保障，這嚴重踐踏了憲法保障的基本權利，更讓受害者終身背負無法反抗的負罪感。

聯盟法律團隊負責人吳智媛補充，法院實際上更重視被告對受害者意圖的主觀假設，而不是受害者反覆的口頭拒絕，感嘆「法院任由施暴者隨意臆測她的內心意圖」。

她批評，判決侵犯受害者的性自主權、平等權、尊嚴權和公正審判權，提起司法憲法審查已是受害者唯一途徑。南韓人權團體強烈呼籲，憲法裁判所應通過此次審查重新檢討強姦罪判定基準，以「侵犯性自主權」和「人格尊嚴」為核心，避免司法淪為二次傷害受害者的工具。

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