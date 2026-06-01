泰警扮舞娘抓毒 「租了服裝別浪費」逮人後華麗合照

泰國警方派出一支便衣小隊，男扮女裝，逮捕涉嫌走私冰毒的嫌犯。（取自泰國警方FB）

●據英國每日電訊報報導，泰國 警方近日上演一場極具創意的非常規緝毒行動。

5名身材魁梧的男警與1名女警不惜「男扮女裝」，悉心打扮成女子舞蹈團成員，在曼谷以北約145公里的華富里府（Lopburi）街頭舞蹈節期間悄悄接近目標，最終逮捕涉嫌走私冰毒的嫌犯。

報導指出，遭到逮捕的嫌犯名為法瓦瓦（Mekha Fa-wap-wap），警方當場從他身上搜出超過53粒冰毒藥丸，以及200個據稱用於儲存和販賣毒品的膠袋。

此外，警方也查獲了一部涉嫌用於非法賭博活動的手機。法瓦瓦隨後被控持有用於販賣的一級毒品和非法經營網絡老虎機。

逮捕行動結束後，塔鑾縣（That Luang）警局在網路上公開了一張很奇特但卻逗趣的合照。

照片中，在警官帕納迪（Panthep Panadi）的帶領下，這群身穿色彩鮮豔、亮片閃閃華麗舞蹈服裝的警員們，站在戴上手銬的法瓦瓦身後合影留念，警員們在鏡頭前擺姿勢時，還努力掩飾著臉上的得意笑容。

警察局分享照片時更幽默配文：「我們本來不想出去逮捕他，那樣太浪費租來的服裝了。」

事實上，泰國警方以經常偽裝拘捕嫌犯而聞名，也屢屢掀起網路熱議。

報導也提到，今年2月18日農曆新年期間，曼谷警方就曾上演「偽裝舞龍舞獅」的奇招，警員們一邊舞龍舞獅一邊靠近，趁其毫無防備突襲，逮到一名屢次抓捕未果的偷竊慣犯。