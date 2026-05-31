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寄生胎吸血長成2.5公斤畸形組織 印度18歲男常腹痛嘔吐

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印度一名醫師在18歲男子腹腔發現重達2.5公斤、長約20釐米的寄生組織，裡面竟包...
印度一名醫師在18歲男子腹腔發現重達2.5公斤、長約20釐米的寄生組織，裡面竟包含骨骼、毛髮與牙齒；示意圖。（圖／123RF）

印度一名18歲青年因長期飽受嚴重腹痛與嘔吐折磨，且體重驟降、腹部異常腫大。直到近日病況惡化送醫，主治醫生安排超音波與電腦斷層（CT）全面檢查後，驚見他腹腔內竟然寄生著自己形同「寄生蟲」的雙胞胎，最終透過手術順利取出重達2.5公斤、長20公分的畸形組織。這項極其駭人的醫學奇聞，正是全球僅約200例的罕見病症「胎中胎」（Fetus in fetu）。

香港01報導，這名住在印度北方邦的18歲青年納倫德拉·庫馬爾（Narendra Kumar），從小就經常莫名腹痛、嘔吐並暴瘦，但多年來都查不出病因。

其農民父親普拉姆·錢德拉（Prem Chandra）表示，兒子被這個怪病折磨了好幾年，肚子還不斷脹大。直到日前他痛到緊急前往斯瓦魯普·納拉揚醫院（Swaroop Narayan Hospital）求醫，主治醫生拉傑夫·辛格（Rajeev Singh）敏銳察覺病況不尋常，首度為他安排全面影像檢查，才讓這起塵封18年的醫學祕密重見天日。

據報導，辛格醫生指出，這塊巨大的寄生組織在納倫德拉的腹腔內，形成了一種類似臍帶的結構，自他出生起就持續汲取宿主的血液與代謝營養來供養自身。

由於患者父母對此病症一無所知，加上當年醫療條件限制，才導致一直無法獲得準確診斷。

醫療團隊隨即為納倫德拉展開3小時的切除手術，結果非常成功。辛格醫生驚訝地透露，手術切除的畸胎組織中，除了有發育不完善的頭部、胸部與脊柱骨骼結構，甚至還長出了牙齒，裡面更包裹著長達2公尺的毛髮，囊腔內則存有大量類似羊水的淡黃色液體。他補充，此類極端病例在印度全國至今也僅報告過2至3例。

「胎中胎」是一種每500萬名新生兒中僅約1例的極罕見先天性異常，特徵是雙胞胎在胚胎發育初期，其中一胎寄生在另一胎體內。目前世界衛生組織（WHO）將其歸類為成熟畸胎瘤的變體，屬於生殖細胞瘤的一種。

隨著體內「寄生胎」順利摘除，納倫德拉終於擺脫折磨，父親也如釋重負，欣慰表示兒子現在終於可以重返校園，過上正常人的生活。

香港 印度

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