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免等破表高溫 研究：攝氏27度即成無尾熊慢性殺手

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當氣溫達到攝氏30度以上時，無尾熊面臨的風險「比攝氏25度左右的環境高出1.5倍...
當氣溫達到攝氏30度以上時，無尾熊面臨的風險「比攝氏25度左右的環境高出1.5倍至3.5倍」。(路透)

研究人員表示，無尾熊雖然能忍受澳洲叢林中的惡劣環境，但若長期暴露在即使只是中度高溫的天氣下，也會提高牠們因高溫死亡的風險。

法新社27日報導，這項根據20多年無尾熊救援資料所做的研究凸顯，隨著氣候變遷使熱浪變得更頻繁且劇烈，不僅人類面臨威脅，野生動物也同樣深受其害。

研究人員發現，在澳洲新南威爾斯州（New South Wales），當7天期間的平均最高氣溫達到攝氏27度時，成年無尾熊被送往照護機構或死亡的機率就會上升。

這項刊登於「生物學通訊」（Biology Letters）的研究主要作者梅拉（Valentina Mella）表示，當氣溫達到攝氏30度以上時，無尾熊面臨的風險「比攝氏25度左右的環境高出1.5倍至3.5倍」。

雪梨大學（University of Sydney）的梅拉告訴法新社：「我們的研究結果顯示，即使看似只是中等程度的高溫，只要持續一段時間，也可能對生理造成壓力。」

在較熱的日子裡，無尾熊會透過抱樹散熱以調節體溫，或躲進較茂密的樹叢與較低矮的樹木間，避開陽光直射。

這種草食性有袋類動物還能從結腸重新吸收水分，並排出濃度更高的尿液以維持體內水分。牠們也會讓體溫隨環境變化而波動，這種調節方式被稱為「異溫性」。

梅拉表示，雖然無尾熊可以在超過攝氏40度的環境中短時間存活，但即使在遠低於此的較低高溫下長時間暴露，也「似乎會顯著損害牠們的健康與生存」。

氣候變遷 熱浪 澳洲

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