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義大利利帕里島盛產珍稀黑曜石 工匠缺、仿冒充斥

中央社
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利帕里島盛產火山玻璃黑曜石，當地手工藝師傅奇諾（Massimo Ziino）解釋...
利帕里島盛產火山玻璃黑曜石，當地手工藝師傅奇諾（Massimo Ziino）解釋，海豚造型雕像是合成玻璃製品，不規則與有天然紋理才是真的黑曜石。(中央社)

利帕里島是黑曜石（ossidiana）全球最重要礦產區之一。黑曜石是一種天然火山玻璃，由火山熔岩迅速冷卻凝結而成，因碎裂斷口尖銳，從考古博物館展示品可見，它在石器時代即被用以製作刀具、武器，在許多文化中還被認為有「避邪、防小人」效果，做成各式首飾配件。

但也正因許多觀光客專程來利帕里島購買黑曜石，市面商家出現大量用塑膠、人工玻璃混充的仿製品，不少源自中國製造的廉價紀念品。

「真正黑曜石有天然紋路，每塊形狀都不同。」當地手工藝師傅奇諾（Massimo Ziino）解釋如何辨識真假。他秀出一個圓滑海豚雕像與原礦對比，「若看到造型超完美的黑曜石，那就是假的，因黑曜石極易碎，不可能用機器打造大量相同產品。」

奇諾在主街經營一家小店「黑曜石之家」（La casa della Ossidiana），堅持百分之百手工製作，他指著一座人頭雕像舉例，「這件作品我花了30天才完成，每天2小時，只能用牙醫器具精雕細琢。」

因辛苦又耗時，愈來愈少人願意投入這項手工藝，奇諾感慨，「據我所知，全義大利總共只剩三位專職黑曜石工藝師，另兩人分別在薩丁尼亞島、班泰勒利亞島（Pantelleria）工作。」（中央社）

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