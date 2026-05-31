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義大利伊奧利群島 從法西斯惡魔島變身度假天堂

中央社
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義大利伊利奧群島的海水呈現土耳其藍與深藍等不同色階，各種海上活動豐富，是歐美人士...
義大利伊利奧群島的海水呈現土耳其藍與深藍等不同色階，各種海上活動豐富，是歐美人士熱愛的度假景點。(中央社)

愈來愈多遊客將西西里島納入義大利旅行規畫，但不熟悉位於西西里東北部、由7座小島組成的「伊奧利群島」，不僅是2000年被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界自然遺產，享獨特火山地形、絕美海景，還有一段從「墨索里尼惡魔島」變身度假天堂的歷史。

群島近期以「伊奧利品牌」（Brand Eolie）名義，在所屬的墨西拿（Messina）市政府與當地超過百家企業支持下，邀請15國外媒參訪，盼拓展觀光市場，打破季節性旅遊限制，並藉此激勵年輕人返鄉工作。

伊利奧群島所屬市府與超過百家企業聯合邀請15國外媒前往參訪，並在碼頭演唱民謠盛大...
伊利奧群島所屬市府與超過百家企業聯合邀請15國外媒前往參訪，並在碼頭演唱民謠盛大歡迎，顯示當地熱情純樸的民風。(中央社)

組成伊奧利（Isole Eolie）的七座群島，包括利帕里（Lipari）、火山島（Vulcano）、薩利納（Salina）、斯通波利（Stromboli）、菲利庫迪（Filicudi）、阿利庫迪（Alicudi）與帕納雷阿（Panarea）。

群島宛如考古公園

群島宛如一座不斷演變的考古公園，火山灰與熔岩完美保存歷史遺跡，還有沙灘、海灣、海蝕洞穴等絕美景觀，海水則閃耀著土耳其綠與深藍等不同色階。

利帕里是其中面積最大、人口最多的島嶼，當外媒團搭船抵達利帕里，當地樂團在碼頭以傳統樂器演奏民謠，兩所高中學生擔任志工迎賓，展現熱情純樸民風。

島上星級旅館、民宿林立，多數歐美人來此是為享受海上活動或海灘日光浴，5月下旬已逐漸進入觀光旺季，根據官方網站統計，每年造訪遊客多達20萬。

來到利帕里主景點城堡，史學家拉格雷卡（Pino La Greca）指著門口一塊殉難者紀念碑，向中央社訴說當地可歌可泣的「反法西斯專政」歷史。在1926到1943年義大利法西斯政權統治時期，利帕里島成為關押政治犯的監獄，超過500名異議人士被流放到此城堡，該島也因此被稱為「墨索里尼的魔鬼島」之一。

1929年大逃亡案受矚

利帕里最著名歷史事件是「1929年大逃亡」，前議員盧蘇（Emilio Lussu）等3位反法西斯要角以小艇越獄，他們的逃脫讓法西斯政權顏面盡失，也引起國際社會關注。拉格雷卡說，「當時多國記者嘗試登島了解，都被法西斯政權阻擋，這段歷史也更凸顯媒體自由的重要，真相必須獲得傳播。」

在義大利法西斯政權統治時期，伊奧利群島中最大的利帕里島上城堡曾是關押政治犯的集中...
在義大利法西斯政權統治時期，伊奧利群島中最大的利帕里島上城堡曾是關押政治犯的集中營監獄，3名反法西斯分子在1929年成功逃獄，是史上著名事件。(中央社)

將時序從近代推回遠古，利帕里的人類居住史長達數千年，城堡衛城記錄了不同年代建築工事，城堡的「考古博物館」引人進入文明演化長河，從石器時代、青銅器時代器具，到古希臘羅馬墓葬遺產，再到中世紀諾曼式修道院迴廊。

利帕里島城堡衛城內，具有特色的諾曼式修道院迴廊。(中央社)
利帕里島城堡衛城內，具有特色的諾曼式修道院迴廊。(中央社)

諾曼式風格（Norman style）指約11、12世紀由諾曼人發展的建築形式，廣泛使用圓拱門與穹頂，搭配繁複幾何圖騰裝飾。

世遺伊奧利群島小檔案。
世遺伊奧利群島小檔案。

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