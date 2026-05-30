孟加拉首都交通亂 AI改變駕駛行為 執法面臨1大挑戰

孟加拉首都達卡交通壅塞惡名遠播。最近迎來首套人工智慧交通執法系統，希望改善多年不振的行車秩序。（路透資料照片）

孟加拉首都達卡（Dhaka）人口稠密，交通壅塞惡名遠播。為了解決交通問題，達卡最近迎來首套AI（人工智慧 ）交通執法系統，希望改善多年不振的行車秩序。

據中央社引述法新社報導，達卡的公車、汽車、機車與人力三輪車每每在路上互相爭道，造成交通混亂。儘管多次嘗試管理現代化，這座逾2200萬人口的城市始終依賴人工管控，員警在號誌轉換前還要拉起繩索攔截車輛。然而自4月起，達卡警方以人工智慧軟體結合路況監視器，自動偵測各類違規行為。

28歲的駕駛吉邦（Hannan Rahman Jibon）是最早被逮的駕駛之一。他說：「我闖了紅燈，坐在家裡的車主就會收到簡訊，說這輛車違規。」吉邦被自動開立2000塔卡（孟加拉貨幣）罰款，相當於16美元。

市警局發言人納西魯丁（N.M. Nasiruddin）表示，AI系統使用現有的路況監視器畫面，軟體可識別闖紅燈、違規變換車道，以及違規停車等各類違規行為。目前系統覆蓋範圍尚未遍及全市，但人工執法將逐步淘汰。警方表示，這套系統已在改變駕駛行為。

警察總部的控制室內，52歲分析師阿夫羅茲（Sharmin Afroze）監看著一整排即時路況，這些畫面連接到AI系統，再由系統標出違規行為送人工覆核。

阿夫羅茲表示，「以前警察要攔車、查證件、裁定罰款」。現在警方針對情節最嚴重的違規者開罰，其餘則予以警告。

儘管如此，官員也承認這套科技面臨挑戰。阿夫羅茲說：「例如，有些車牌模糊或太小，難以辨識。」警方正與道路運輸主管機關合作解決此一問題，同時還將陸續新增其他功能，例如偵測車輛駛上人行道。