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家族成員曾入納粹黨？德AI平台內建1200萬黨員卡可檢索

中央社
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美國國家檔案館（圖）今年春天首度公開納粹黨員卡資料庫，在德國掀起一波重新檢視家族...
美國國家檔案館（圖）今年春天首度公開納粹黨員卡資料庫，在德國掀起一波重新檢視家族納粹歷史熱潮。（圖取自facebook.com/usnationalarchives）

美國國家檔案館今年春天首度公開納粹黨員卡資料庫後，德國掀起一波重新檢視家族納粹歷史熱潮。德媒相繼運用AI打造互動式檢索工具，讓歷史研究者與一般民眾只需透過手機、平板或筆電，就能查詢家族成員是否曾加入納粹黨。

中央社報導，美國國家檔案館（National Archives）今年3月公開的資料包含約1200萬張納粹黨員卡與超過1600萬份數位檔案，內容記載納粹黨黨員姓名、出生日期、職業、居住地、入黨日期與黨員編號，部分甚至附有照片。

美國國家檔案館此次公開的資料為原始數位檔案，使用者若直接透過檔案館網站搜尋，需自行翻閱數千頁微縮膠卷掃描頁面，即使具備檢索功能，也因大量德國古體字、模糊手寫字與格式不一的表格，使用門檻相當高。

為方便德國讀者釐清家族是否有人曾加入納粹黨，德媒紛紛運用AI重新整理這有數千萬筆數位檔案，並進一步打造優化使用者介面的「德國版」檢索工具。

繼時代週報（Die Zeit）搶先於4月在新聞網站推出簡易互動式搜尋介面後，明鏡週刊（Der Spiegel）隨後推出更大型的AI資料平台，加入模糊搜尋、出生日期範圍搜尋、地點搜尋與資料串聯功能。

即使使用者只知道查詢對象部分姓名，加上居住地等其他條件，透過AI分析，也能大幅提升搜尋結果準確率。

明鏡週刊說明，團隊先透過機器學習將不同格式的數位黨員卡分類，再針對各類卡片設計不同AI提示語（Prompt），提高姓名、地址、職業等欄位辨識率。

該平台也進一步將納粹黨員卡與其他歷史檔案串聯，包括戰後「去納粹化」調查檔案、納粹戰犯判決等資料，為讀者建立更完整的人物檢索結果。

這波數位化搜尋熱潮背後，是德國社會對「家族歷史」的重新梳理與檢視。許多經歷過二戰的祖父母世代，長期對納粹歷史保持沉默，如今不少人開始重新追問「祖父是納粹黨員嗎？」也讓德國聯邦檔案館（Bundesarchiv）至今未全面公開資料的作法，再度受到討論。

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