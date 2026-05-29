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埃及推外籍「智慧居留卡」 管理黑戶並藉此增加美元收入

中央社
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過去兩年來埃及外來人口爆增，埃及周邊國家人民因戰爭或局勢動盪問題逃向埃及。現在開...
過去兩年來埃及外來人口爆增，埃及周邊國家人民因戰爭或局勢動盪問題逃向埃及。現在開羅市區街頭比以往看到更多的非本地人種，以蘇丹人、敘利亞人、葉門人和利比亞人最常見。圖為開羅市區街頭。（中央社）

埃及政府近日要求所有外國居民盡速申辦智慧型居留卡，使居留合法化，否則未來將無法使用各項公共服務。這項措施背後實際反映出，埃及目前面對的「外籍人口快速增加」與「非法居留管理壓力」。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及政府近期推出「智慧居留卡」（smart residency card），並敦促外國居民儘速辦理，使身分合法化。

報導強調，外國人士未來如未出示智慧居留卡，埃及政府機構將停止為其提供公共服務。

埃及近年推動公共服務數位化，智慧居留卡則是近期新推措施。有意居住埃及的外國人向「護照移民和國籍管理總局」（General Directorate of Passports, Immigration, and Nationality）申辦智慧居留卡，以辦理銀行開戶、學校註冊、醫療保險，和買房買車等服務，也讓埃及政府掌握外籍人口流動。

埃及在過去算是「黑戶人口的天堂」。雖然埃及觀光用落地簽證為期一個月，但在過去，以觀光簽證入境埃及居留超過一個月者，只要在出境時向機場海關繳納極少的「罰款」金額即可正常出境，而且完全不會留下任何不利於未來再次入境的不良紀錄。

長年因生意頻繁往來台灣和埃及的商人陳先生，告訴中央社記者，辦理埃及商務簽證手續耗時又複雜，多年前，當時他都是直接使用觀光用落地簽證入境埃及，待上兩三個月後出境時，埃及海關僅收取約150元埃鎊（當時約合新台幣900元）的罰款即可輕鬆離境。

一名已在埃及非法居留和從事家政服務工作數年的菲律賓人拉克爾（Racquel）也曾告訴記者，有次她在出境時，埃及海關針對她超出簽證期間2年的超時居留，收取了1500埃鎊（當時約合新台幣3000元）後即讓她正常出境。

然而，過去數年來，由於埃及周邊國家爆發不同戰爭，包括蘇丹內戰和加薩戰爭，加上其它非洲國家和利比亞經歷政局動盪，許多難民逃向埃及，導致埃及外來人口爆增。

根據國際移民組織（IOM）數據，埃及至今已收容約910萬來自133個國家的外國公民，其中包括大量的蘇丹人、敘利亞人、葉門人和利比亞人。聯合國難民署與人權組織都指出，埃及目前承受龐大的難民與外籍人口壓力。

金字塔報報導，埃及官方近年持續強調「非法居留」與「身分不明外國人」（包括難民、移民和僑民）的問題日益嚴重。埃及政府於2023年8月首次規定，非法居留埃及的外國人，必須向移民管理總局直接支付1000美元行政處理費，並經由一名埃及保證人擔保，使其居留身分合法化。

根據開羅政府網站新聞網頁，埃及近年面臨外匯短缺、通膨高漲等財政負擔，且埃及本身人口已超過1.1億，國內的教育、住房、交通和醫療資源相當吃緊。政府現在要嚴格「管理外籍人口」。

2026年5月，埃及政府再次發布明確通告將嚴格實施「智慧居留卡」，除希望掌握外國人口數量與資金流向，避免大量灰色非法居留人口存在，也試圖藉由繳納居留費用與外幣繳納制度，來增加埃及的美元收入。

此外，埃及為鼓勵外國遊客入境觀光，2023年6月也另外推出5年多次入境旅遊簽證，申辦費用為700美元（約新台幣2萬2000元），每次入境最多可停留180天。

埃及想進行外來人口的管制，多年來因對應匯率與罰則不一情況下，加上「人治」有許多問題，因此這些政策推動的成效與黑戶的處理原則是否落實，仍有很大觀察空間。

埃及為因應爆增的外籍人口與非法居留管理壓力，近期發布通知，要求所有外國居民儘速前...
埃及為因應爆增的外籍人口與非法居留管理壓力，近期發布通知，要求所有外國居民儘速前往護照移民和國籍管理總局申辦智慧居留卡。圖為開羅護照移民和國籍管理總局入口處。（中央社）

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