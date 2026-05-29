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日本「繭居族」年齡飆高 60歲跟90歲親友伸手要錢

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日本繭居族走向高齡化，愈來愈難回到社會，許多民間組織提供支援，協助繭居族走出家門...
日本繭居族走向高齡化，愈來愈難回到社會，許多民間組織提供支援，協助繭居族走出家門。示意圖。（歐新社）

根據非營利組織調查，日本繭居族的平均年齡正在上升，近期調查顯示平均年齡為36.9歲，比該組織2014年開始調查時的33.1歲更長，其中有案例是6旬當事人仰賴9旬的親友支援。

根據日本內閣府定義，在自家或自己房間內幾乎不踏出房門，且除非為了自己興趣上的事否則足不出戶，這種狀態持續6個月以上，就稱為繭居族。

朝日新聞報導，支援繭居族與其家屬的日本非營利組織「KHJ全國繭居族家族會聯合會」在2025年12月到2026年1月實施相關調查，接著於4月28日發布調查結果，調查對象為繭居族當事人以及家人曾為繭居族的人，後者約280例。

調查繭居族的家屬之後可知，繭居族當事人之中，年齡超過40歲者占比43.1%，年過50歲者占12.7%。

這個非營利組織的共同代表日花睦子指出，「有些想法認為繭居族對策著重年輕族群，但是實際情形並非如此，這項課題不限於年輕族群」。

此外，支援繭居族的家屬正在高齡化，根據這個組織2014年的調查，支援繭居族的家屬平均年齡為62.9歲，最近的調查顯示上升到66.3歲。

有家屬在問卷之中難掩沉重的心情寫道「只靠我們長者的年金才能勉強維持生計」、「面對已失去生存欲望的家人，我不知道如何擺脫這種現況」等。

聯合會事務局長小林幸弘表示，「在繭居族的父母過世後，或父母需要長期照護的狀態時，繭居族當事人將無法維持生活，這種情況可能在數年內發生，希望社會能正視這個現實。」

另外，由於少子化關係，約一半的日本私立大學沒招滿學生，日本政府財務省本月首度公布數值目標，計畫在2040年前，有必要砍掉至少250間私大，並減少約14萬名私大學生名額。

讀賣新聞報導，日本政府正在加速評估合併或廢除私大以及削減私大學生名額。而日本政府文部科學省（相當於教育部）認為調整私校規模已經無可避免，未來的焦點將是哪些學科領域與地區的學校退場。

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