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法母騙玩「蒙眼尋寶」葡萄牙森林遺棄2幼兒

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法國一對年僅3歲與5歲的兄弟，被母親狠心丟包在葡萄牙森林，兩名幼童在陌生森林中徘...
法國一對年僅3歲與5歲的兄弟，被母親狠心丟包在葡萄牙森林，兩名幼童在陌生森林中徘徊數小時。（取材自Ｘ平台）

法國一對年僅3歲與5歲的兄弟，疑似遭以「尋寶遊戲」為幌子，被母親狠心丟包在葡萄牙森林裡。兩名男童被蒙上眼睛帶進樹林，等到摘下眼罩後，才發現媽媽已經離開，讓兩名幼童在陌生森林中徘徊數小時。

據紐約郵報（New York Post）報導，事件發生在葡萄牙蒙特諾沃杜蘇爾（Monte Novo do Sul）附近。當地一對夫妻日前開車經過時，發現兩名年幼男童揹著背包，在主要道路旁哭喊求救，模樣相當害怕。

發現孩子的金塔斯（Artur Quintas）表示，兩兄弟當時「不停尖叫和大哭」，年紀較大的哥哥告訴他，媽媽帶他們走進森林，再用布蒙住他們的眼睛，說要跟他們玩尋寶遊戲。

「她告訴孩子們，要去森林裡找玩具，結果等他們把眼罩拿下來時，媽媽已經不見了。」金塔斯受訪時說。由於相信媽媽的說法，兩兄弟一開始還真在森林裡四處尋找玩具，直到天色變暗、怎麼走都找不到母親，才開始驚慌失措。

更令人驚訝的是，金塔斯查看孩子的背包後，才發現孩子恐怕不是單純走失。他們的背包內不但裝了換洗衣物，還準備了水、水果與餅乾，像是早就計畫好要讓孩子獨自生活一段時間。但孩子身上沒有任何身分證明文件，顯然大人是刻意想讓他們在異國自生自滅，且不讓人輕易查出他們的背景。

金塔斯和妻子隨即將兩名男童帶往警局，警方表示，兩兄弟來自法國東部身上沒有任何身分證件，但他們成功從照片中指認出自己的母親。萄牙警方與國民衛隊（GNR）隨即展開追查，並已成功逮捕了這名法國母親與繼父，並依家庭暴力、遺棄及危害兒童安全等罪嫌訊後移送法辦。據悉，兩兄弟已由相關單位安置照顧，親生父親獲報後也已啟程前往葡萄牙，準備接回孩子。

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