英婚姻實境秀爆性侵 多女揭「螢幕丈夫」獸行 節目竟照常播出

英國婚姻實境節目「一見鍾情」爆出性侵爭議。（取材自Ｘ平台）

英國婚姻實境節目「一見鍾情」（Married at First Sight UK）近日爆出性侵爭議，多名女性參賽者指稱，在錄製節目期間遭到配對對象強迫發生性行為，甚至有人表示，製作團隊早已接獲相關反映，節目內容卻仍照常播出。

根據「BBC」報導指出，一名化名Lizzie的女性參賽者受訪時表示，她曾在拍攝期間明確拒絕親密行為，但對方仍不顧她意願硬來，甚至以「妳是我妻子」為由施壓。她透露，事後身上出現瘀傷與抓痕，當下因過度驚恐而無法反抗。另有女性參賽者也提出類似控訴，質疑節目組未妥善保護參與者。

「一見鍾情」在英國播出多年，主打讓素未謀面的男女透過專家配對，在鏡頭前直接展開「婚姻生活」，參賽者不僅要共同居住、旅行，也必須長時間接受拍攝是英國第四頻道（Channel 4）旗下E4的高收視節目，但隨著爭議愈滾愈烈，外界將矛頭指向製作單位。

據了解，相關指控其實在節目播出前便已傳入高層耳中，但節目並未因此停播或修改內容，導致受害者認為自己再次受到傷害。也因此，英國第四頻道已宣布，將「一見鍾情」自旗下串流平台全面下架。此外，頻道高層普莉雅多拉格（Priya Dogra）日前也出面致歉，表示對受害者經歷感到遺憾，並強調目前仍在進行調查。

早期節目更著重於尋找真愛，但後期許多參賽者被指責根本不是為了結婚，而是為了在節目結束後獲得追蹤數、接業配、成為全職網紅，這讓節目的初衷完全變調。

由於英國過去曾發生過其他實境節目（如「島嶼愛情」Love Island）參賽者因成名壓力與網暴而自殺的悲劇，英國通訊管理局（Ofcom）近年已經大幅提高了對電視台「照顧義務」（Duty of Care）的監管要求。這也是為什麼當「一見鍾情」爭議愈演愈烈時，外界會強烈要求製作單位必須對參賽者的身心健康負起全責。