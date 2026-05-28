羅馬「性感神父月曆」陷造假風波 封面人物竟是空服員

「羅馬月曆」主角加利齊亞（Giovanni Galizia），拿著以他為封面人物的月曆，然而他並非是神父，而是一名空服員。（美聯社）

義大利 羅馬街頭熱銷20多年的「羅馬月曆」（Calendario Romano），近日遭媒體踢爆主角身分造假。媒體於5月20日專訪該月曆長年的封面人物、現年39歲的加利齊亞（Giovanni Galizia），2004年他17歲時於西西里島巴勒摩（Palermo）所拍攝的照片，被攝影師重複使用了23年。他首度坦言自己從未當過神父，真實身分是西班牙航空的空服員。這項消息讓這款長年被觀光 客奉為「性感神父月曆」的經典伴手禮陷入風波，引發全國高度關注。

羅馬日曆在羅馬一家紀念品商店出售，日曆上印著加利齊亞（Giovanni Galizia）的照片。（美聯社）

綜合美聯社、義大利「共和報」（La Repubblica）報導，這款正式名稱為「羅馬月曆」（Calendario Romano）的產品，內有12張黑白肖像，照片中的男子大多身穿神職人員服裝，其中許多照片為年復一年地重複使用，媒體指，在過去23年中，加利齊亞多次登上封面，這些月曆在當地更被形容為「性感神父月曆」（sexy priest calendar）。

然而，現年39歲的加利齊亞近日受訪自爆，他其實是一名航空公司的「空服員」，從未擔任過神職。在過去23期的月曆中，他的照片因為年復一年地被重複使用，才讓他連續20多年成為該款神父月曆的招牌封面人物。

談到當年拍攝照片的契機，加利齊亞回憶，那是他17歲時經朋友介紹認識了攝影師帕齊（Piero Pazzi）。當時攝影師想拍攝一組展現義大利各城市特色的照片，例如羅馬的神父、威尼斯的貢多拉船夫等，便邀請年輕的他參與。

加利齊亞說，當時這就像是一場遊戲，攝影師準備好了全套服裝與經典的「羅馬領」，他在家鄉巴勒摩一座教堂的花崗岩牆前拍下照片。至於那抹迷人微笑，他解釋「那是小孩難為情的尷尬笑容」，因為當時朋友們在鏡頭前看他扮成神父，早就笑成一團。

在羅馬街頭攤販賣的「羅馬月曆」，在當地更被形容為「性感神父月曆」。（美聯社）

這次拍攝原本只是一次玩笑，對加利齊亞的人生並無影響，他在街上也從未被路人認出，只有親戚曾把月曆當禮物互相贈送開玩笑。直到羅馬傳媒「共和報」近日揭露此事，並將其形容為「假神父月曆」，才瞬間引發全國輿論風暴。

加利齊亞進一步透露，他只認識月曆中的另一名常客主角，而該名法國男子同樣也不是神父。對此風波，梵蒂岡教廷在接受媒體詢問時顯得相當低調，明確表示該款月曆與教廷官方毫無關係，並拒絕發表任何評論。

在羅馬街頭攤販賣的「羅馬月曆」。（美聯社）

而攝影師帕齊（Piero Pazzi）則對外回應強調，雖然有非神職人員參與，但在已經推出的2027年度最新月曆中，登場的人物裡面「至少有三分之一的人真的是神父」，試圖為該商品澄清，但他並未對此提供更多具體細節。

加利齊亞最後表示，照片描繪神職人員是一種藝術傳統，就像看電視劇一樣，觀眾不會以為演員真的是神父。他不懂為何會被詮釋成「性感」，在今日高度性化的世界，美似乎只能透過性感表達，但他仍感謝大眾將這些看法視為一種稱讚，「畢竟要穿著神父裝扮還能讓人覺得性感，不是容易的事」。