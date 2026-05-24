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單字拼不出來 虎媽罵女兒蠢貨、恐嚇戳瞎眼 法院頒布保護令

TVBS新聞網／編輯 張森皓 報導
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新加坡一名虎媽因女兒單字拼不出來，辱罵她是蠢貨，還恐嚇要戳瞎雙眼。示意圖，與此案...
新加坡一名虎媽因女兒單字拼不出來，辱罵她是蠢貨，還恐嚇要戳瞎雙眼。示意圖，與此案無關。（圖／AI生成）

不只身體傷害，父母對兒女的「言語責罵」也是家暴虐待的一環！新加坡一名母親教女兒寫作業時，因女兒遲遲無法拼對單字，她不僅怒罵女兒是「蠢貨」，還恐嚇要「戳瞎雙眼」。法院日前批准，頒布女兒的人身保護令，認定母親的行為構成家暴。

新加坡媒體《CNA》報導，2025年2月一段錄音顯示，這位母親（下稱S女）教導7歲女兒寫作業時，女兒不斷傳出啜泣聲。當女兒不小心掉落鉛筆時，S女痛罵：「別他X的把鉛筆掉在地上！撿起來！」後續又說：「天啊！我真想用這玩意兒戳瞎你的眼睛！我真是受夠了！」

另一段錄音顯示，當女兒無法拼出S女問的單字時，S女又飆罵：「錯了！搞什麼鬼！你這個蠢貨！簡直難以置信，你在浪費我的時間！」錄音的尾段，S女一邊咒罵一邊尖叫，聲音越來越大，女兒則不斷哭泣，最終以S女連續尖叫、粗俗言語及拍打聲結束。

這起案件曝光後，法官日前批准S女女兒的人身保護令，強制S女必須接受心理諮商。法官表示：「錄音充分證明，母親對女兒的辱罵有多激烈和長期，在母親無情的責罵中，遭受粗俗言語的辱罵，她（女兒）該多麼痛苦和難過。」

報導指出，2025年1月之前，家暴通常主要限於身體傷害，並未明確提及情緒或心理虐待。不過隨著新加坡法律更新，擴大對家庭暴力的定義，「言語責罵」導致受害者備受折磨和痛苦，構成情感和心理虐待。

單字拼不出來！虎媽罵女兒蠢貨、恐嚇戳瞎眼　法院頒布保護令

TVBS新聞網

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