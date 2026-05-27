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曾救逾百隻無尾熊 澳洲傳奇搜救犬退役 徵「英雄狗狗」接班

綜合報導
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貝爾作為一隻搜救犬，在服役期間贏得了無數人的喜愛。(取材自國際愛護動物基金會)
貝爾作為一隻搜救犬，在服役期間贏得了無數人的喜愛。(取材自國際愛護動物基金會)

澳洲一個動物福利組織正在招募一隻具有冒險精神的「英雄狗狗」，擔任全職無尾熊搜救犬。

中央社引述法新社報導，獲選犬隻將接替服役10年後正式退休的全球知名搜救犬「貝爾」（Bear）。貝爾曾在2019年底至2020年初澳洲爆發「黑色夏季」（Black Summer）野火期間大顯身手，成功在災區救出超過100隻無尾熊。

當時澳洲東岸大火延燒，數百萬公頃土地燒得焦黑、數以千計房屋受損，並讓多座城市籠罩在有毒煙霧之中。

這隻性格開朗又呆萌的搜救犬帶著多項榮譽退役，包括「年度動物」（Animal of the Year）與「澳洲年度狗狗獎」（Australian Dog of the Year）等。

近年來，野火對野生動物帶來的衝擊持續受到各界關注。相關團隊便指出，這隻長年協助尋找受困動物的搜救犬，不僅大幅提升了外界對無尾熊保育的重視，如今更帶著多項榮譽、結束了長達10年的前線任務。牠的未來，將前往澳洲東部海岸地區的陽光海岸（Sunshine Coast），與前領犬員一同生活。

國際動物福利基金會（IFAW）大洋洲計畫主管夏拉德（Josey Sharrad）表示：「貝爾為無尾熊偵測犬樹立了黃金標準。」

她說：「牠留下的位置難以取代，但現在也到了尋找接班犬的時候，延續牠守護無尾熊的使命。」

國際愛護動物基金會（IFAW）專案負責人夏拉德（Josey Sharrad）表示，利用偵測犬搜尋無尾熊是一項突破性的保育創舉。以搜救犬貝爾為例，牠幼時曾因精力過剩、拆毀公寓牆壁而令主人頭痛，如今卻在叢林搜救任務中發揮天賦，轉化為拯救瀕危物種的關鍵力量。

IFAW表示，理想的候選犬隻是精力充沛、個性「近乎執著」的搜救犬；這些特質或許讓牠們較難被一般家庭收養，卻非常適合投入無尾熊搜救工作。

其他重要條件還包括愛玩、充滿自信、對其他動物性情溫和。

「保育創新」（Innovation for Conservation）負責人兼訓犬員米勒（Russell Miller）說：「招募搜救犬一舉兩得，不僅給了狗狗重生的機會，也能幫助澳洲具代表性的無尾熊」。

根據IFAW徵才公告，犬隻體型也必須適中，「不能太小，否則難以在野外活動；也不能太大，以免必要時訓犬員無法將牠抱起。」

有關單位目前正在澳洲東部陽光海岸（Sunshine Coast）進行面試，也接受影片申請。

搜救無尾熊的搜救犬貝爾在服役十年後光榮退休，牠在「黑色夏季」森林大火期間，曾幫助...
搜救無尾熊的搜救犬貝爾在服役十年後光榮退休，牠在「黑色夏季」森林大火期間，曾幫助發現了100多隻無尾熊。(取材自國際愛護動物基金會)

退休 澳洲

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