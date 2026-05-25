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起司好吃帶回美國…瑞士小型農產品攤位 達人建議必逛

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Travel+Leisure撰稿人建議旅客到瑞士遊玩，務必體驗小型農產品攤位販售...
Travel+Leisure撰稿人建議旅客到瑞士遊玩，務必體驗小型農產品攤位販售的特產，例如起司、優格和各種果醬等；示意圖。（圖／123RF）

瑞士是熱門旅遊目的地，Travel+Leisure的撰稿人曼塞爾（Lydia Mansel）稱自己遊遍瑞士，除了如同明信片般的風景深深吸引她之外，她認為每位到瑞士的旅客一定要體驗的是小型農產品攤位販售的當地特產，她在安德馬特（Andermatt）品嘗過的起司成為她美好回憶的一部分，好吃到她吃完後還買回美國。

Travel+Leisure報導，曼塞爾說，每次她被問到為什麼這麼喜歡瑞士，她幾乎總是說是因為那裡的風景，但她認為這個答案太籠統，沒有說出瑞士讓人沉浸其中的獨特魅力。

曼塞爾說，她最近一次到瑞士是到安德馬特這個小鎮進行短暫的夏日之旅，她在那之後試著更深入地探討瑞士的魅力所在，她說她特別喜歡瑞士的那些舒適且充滿驚喜的時刻，例如散落在阿爾卑斯山脈村莊各處和健行小徑沿途的自助冰箱。

曼塞爾說，這些小型農產品攤位（當地稱「hofladens」）以瑞士文化的特色招牌誠信制度經營，攤位大小、外觀和販售物品都不相同；安德馬特第五代居民西蒙（Bernard Bänz Simmen）說，最常見的商品是各式各樣的起司、優格、當地香腸、肉乾和各種果醬及柑橘醬，依季節和地區而定，但記得一定要問當地特色產品，「瑞士各地的特產種類很多，畢竟我們有四種官方語言和四種文化」。

曼塞爾和當地的瑜伽教室成員一起健行、游泳和做瑜伽後感到飢餓，她的導遊索默斯（Tina Somers）帶他們直接來到一個塞滿各種美味食物的小冷藏櫃前，曼塞爾立刻被一塊阿爾卑斯山高山起司吸引，那塊起司價錢不到10瑞士法郎（約12.7美元），既美味又正宗，還能支持當地農民，是她在安德馬特的美好回憶，她也買回美國。

西蒙說，這些小攤位或冷藏櫃都是由生產者自行補貨和經營，農民的孩子通常會幫忙，以賺取一些零用錢。

探索山城或健行時可能會偶遇這些冷藏櫃，西蒙說有些旅遊組織經常幫忙在健行地圖上標註冷藏櫃的位置，很多山谷的旅遊局也會推薦這些冷藏櫃，在起司產區還會經常看到傳單，許多當地導遊還會沿途指出冷藏櫃的位置。

如果餓了或只是想來點瑞士的味道，在起司冷藏櫃來個短暫停留是擁抱當地文化的最好方式，只是要記得帶著錢，雖然西蒙說現在很多冷藏櫃可用信用卡，但曼塞爾說她最近遇到的販賣機只收現金。

曼塞爾說，還可以留意當地乳品廠外的冷藏販賣機，她去年冬天離開格施塔德（Gstaad）時就買了一些當地的優格。

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