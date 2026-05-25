我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

歐洲金融中心蛻變…2026世界設計之都 法蘭克福魅力激升

編譯莊瑞萌
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國法蘭克福榮膺2026年「世界設計之都」，大量藝廊、高端餐廳與頂級奢華飯店進駐...
德國法蘭克福榮膺2026年「世界設計之都」，大量藝廊、高端餐廳與頂級奢華飯店進駐。（美聯社）

長期以「歐洲金融中心」聞名的法蘭克福(Frankfurt)正經歷一場令人驚艷的華麗蛻變。隨著這座城市榮膺2026年「世界設計之都」(World Design Capital)，它已不再僅是歐洲央行與百年證券交易所的代名詞，如今大量藝廊、高端餐廳與頂級奢華飯店的進駐，已為這處城市注入濃郁的人文氣息與生活美學。

Travel+Leisure報導，法蘭克福不僅是歐洲中央銀行(European Central Bank)的所在地，更擁有一座可追溯至1500年代的證券交易所。近期這座城市除了身著筆挺西裝的金融界人士，更多了藝廊愛好者與美食家的蹤影，加上今年獲選為「世界設計之都」，讓法蘭克福還有更多迷人之處。長期致力於推廣當地藝廊活動的「法蘭克福藝術體驗」(Frankfurt Art Experience)社群媒體經理格勞斯(Clara Glaus)表示，「法蘭克福是一座金融與創意能量並存的城市，兩者彼此激盪展現更豐富的面貌。」

值得注目的新成員包括宣傳拉杜·科姆沙(Radu Comşa)與阿德麗娜·伊凡(Adelina Ivan)等東歐藝術家的Schugar Rotariu藝廊、由地下防空洞改建、現作為當代展覽空間的Galerie 3AP以及總部位於紐倫堡、目前在法蘭克福設有兩處據點的Bode Galerie。年度藝文盛事則有1月的「藝廊之屋」(House of Galleries)三天藝術博覽會以及9月的「藝廊周末」(Gallery Weekend)。

遊客也可造訪施泰德博物館(Städel Museum)，其館藏跨越七個世紀，法蘭克福藝術協會(Frankfurter Kunstverein)則將舉辦格陵蘭主題展覽至10月。

去年12月，阿爾托夫精選酒店集團(Althoff Collection)旗下的佛羅倫丁飯店(Florentin)在高級住宅區薩克森豪森區(Sachsenhausen)開幕。該飯店設於一座由銀行家在1901年建造的別墅中，擁有147間客房、綠意盎然的中庭與時尚的雪茄吧。

曾在米其林二星餐廳任職的主廚努斯鮑默(Niclas Nussbaumer)，現正掌舵飯店內的精緻餐廳The Dune，提供融合日本食材的現代歐洲料理，如搭配白杏仁與柚子胡椒的冰島龍蝦，另一家熱門餐廳則是受法國與北歐風格影響的Sommerfeld，則以芹菜湯虹鱒和康堤起司烤韭蔥蘑菇等菜餚聞名。若想喝杯餐後酒，可造訪市區林立的頂樓酒吧，例如在Lazuli啜飲Java Stinger等調酒，NFT Skybar則主打清爽的氣泡飲。

央行

上一則

俄「末日武器」轟烏克蘭創最大規模空襲 疑「榛樹」飛彈畫面曝光

下一則

美伊協議卡在核計畫 伊朗總統發文：保證無意追求核武

延伸閱讀

偶遇鎖橋

偶遇鎖橋
何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版

何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版
大都會博物館併新藝廊 收600藝術品 「金衣女郎」原址展出

大都會博物館併新藝廊 收600藝術品 「金衣女郎」原址展出
從秘密酒吧到龐克商店 紐約客穿梭時光隧道

從秘密酒吧到龐克商店 紐約客穿梭時光隧道

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57
圖為在伊朗德黑蘭，一名女子走過一面橫幅，橫幅上印有伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的照片。(路透)

路透：伊朗最高領袖下令 禁止濃縮鈾運出國

2026-05-21 14:41

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地