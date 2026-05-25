歐洲金融中心蛻變…2026世界設計之都 法蘭克福魅力激升

德國法蘭克福榮膺2026年「世界設計之都」，大量藝廊、高端餐廳與頂級奢華飯店進駐。（美聯社）

長期以「歐洲金融中心」聞名的法蘭克福(Frankfurt)正經歷一場令人驚艷的華麗蛻變。隨著這座城市榮膺2026年「世界設計之都」(World Design Capital)，它已不再僅是歐洲央行 與百年證券交易所的代名詞，如今大量藝廊、高端餐廳與頂級奢華飯店的進駐，已為這處城市注入濃郁的人文氣息與生活美學。

Travel+Leisure報導，法蘭克福不僅是歐洲中央銀行(European Central Bank)的所在地，更擁有一座可追溯至1500年代的證券交易所。近期這座城市除了身著筆挺西裝的金融界人士，更多了藝廊愛好者與美食家的蹤影，加上今年獲選為「世界設計之都」，讓法蘭克福還有更多迷人之處。長期致力於推廣當地藝廊活動的「法蘭克福藝術體驗」(Frankfurt Art Experience)社群媒體經理格勞斯(Clara Glaus)表示，「法蘭克福是一座金融與創意能量並存的城市，兩者彼此激盪展現更豐富的面貌。」

值得注目的新成員包括宣傳拉杜·科姆沙(Radu Comşa)與阿德麗娜·伊凡(Adelina Ivan)等東歐藝術家的Schugar Rotariu藝廊、由地下防空洞改建、現作為當代展覽空間的Galerie 3AP以及總部位於紐倫堡、目前在法蘭克福設有兩處據點的Bode Galerie。年度藝文盛事則有1月的「藝廊之屋」(House of Galleries)三天藝術博覽會以及9月的「藝廊周末」(Gallery Weekend)。

遊客也可造訪施泰德博物館(Städel Museum)，其館藏跨越七個世紀，法蘭克福藝術協會(Frankfurter Kunstverein)則將舉辦格陵蘭主題展覽至10月。

去年12月，阿爾托夫精選酒店集團(Althoff Collection)旗下的佛羅倫丁飯店(Florentin)在高級住宅區薩克森豪森區(Sachsenhausen)開幕。該飯店設於一座由銀行家在1901年建造的別墅中，擁有147間客房、綠意盎然的中庭與時尚的雪茄吧。

曾在米其林二星餐廳任職的主廚努斯鮑默(Niclas Nussbaumer)，現正掌舵飯店內的精緻餐廳The Dune，提供融合日本食材的現代歐洲料理，如搭配白杏仁與柚子胡椒的冰島龍蝦，另一家熱門餐廳則是受法國與北歐風格影響的Sommerfeld，則以芹菜湯虹鱒和康堤起司烤韭蔥蘑菇等菜餚聞名。若想喝杯餐後酒，可造訪市區林立的頂樓酒吧，例如在Lazuli啜飲Java Stinger等調酒，NFT Skybar則主打清爽的氣泡飲。