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緬甸挖出1.1萬克拉紅寶石 歷年第二大 人權組織疾呼1訴求

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緬甸挖出一顆重達1.1萬克拉（約4.8磅），重量不及排名第一的寶石，但其顏色和品...
緬甸挖出一顆重達1.1萬克拉（約4.8磅），重量不及排名第一的寶石，但其顏色和品質更為卓越，因此被認為更有價值。（美聯社）

緬甸礦工在該國寶石產區挖掘出一顆罕見的巨型紅寶石，該顆紅寶石重達1.1萬克拉（約4.8磅），重量據稱是目前為止在緬甸所發現的第二大，不過雖然這顆紅寶石重量不及排名第一的寶石，但其顏色和品質更為卓越，因此被認為更有價值。

據了解，2015年，一顆產自緬甸、重25.59克拉的紅寶石曾在蘇富比拍賣會上，以3033萬美元成交，創下當時紅寶石拍賣紀錄。如今這顆新發現的原石重量超過其400倍，因此被認為極可能成為全球最昂貴紅寶石之一。

美聯社報導，這顆重量歷年第二大的紅寶石在今年4月中被發現，當時當地傳統新年剛過不久；紅寶石是在曼德勒（Mandalay）的抹谷（Mogok）鎮附近出土的，該地區是獲利豐厚的寶石開採業中心，但近年在緬甸持續的內戰中飽受戰火蹂躪。

雖然這次出土的紅寶石重量不及1996年發現的那顆重達2萬1450克拉（約9.45磅）的寶石，但這顆紅寶石呈紫紅色且略帶黃色底調，顏色等級高，透明度適中，表面反射率高，顏色和品質更為卓越，也因此被認為價值更高。

緬甸生產全世界高達90%的紅寶石，主要來自抹谷和孟休（Mong Hsu）地區，是緬甸的主要收入來源。一些人權人士和組織如英國的研究和遊說團體「全球見證」（Global Witness）都呼籲珠寶商停止購買來自緬甸的寶石，因為這幾十年來一直都是緬甸軍政府的重要收入來源。

寶石開採也是爭取自治的少數民族武裝組織的主要資金來源，這一因素也加劇了緬甸數十年來的內部衝突。

抹谷位於緬甸曼德勒省，長年盛產高品質紅寶石與翡翠，被譽為世界頂級紅寶石產地之一。當地過去也曾出土多顆世界級寶石，包括1990年發現的496克拉「娜瓦達」紅寶石，以及2022年發現的2789克拉「娜薩達」紅寶石。

這些礦區的局勢仍動盪不安，抹谷在2024年7月被德昂民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army）占領，那是一支代表少數民族巴朗族（Palaung）的游擊武裝力量。雖然解放軍掌控該地並接管礦區運作，但去年底在中國斡旋下解放軍和軍政府達成停火協議，控制權最終交還緬甸軍隊。

緬甸在今年成立了新的、表面是文官政府的政府，但先前舉行的選舉被人權團體和反對派稱為一場騙局，由五年前發動軍事政變奪權的軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）當選。敏昂萊和他的內閣成員近日在其位於首都奈比多（Naypyitaw）的辦公室內檢視了這次出土的巨大紅寶石。

緬甸 拍賣

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