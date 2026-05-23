尼泊爾嚮導32度登頂珠峰創紀錄 憂氣候變遷致山上無雪

56歲的卡米．瑞塔（右）上月29日在珠峰大本營與朋友交談，臉上帶著笑容。 （路透）

尼泊爾 官員表示，一位知名雪巴人嚮導17日第32次成功登頂世界最高峰珠峰，刷新他自己去年創下的世界紀錄。

尼泊爾觀光 部對卡米．瑞塔達成「歷史性里程碑」，以及他對推廣山岳觀光的貢獻表達祝賀。

路透報導，56歲的卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）帶領登山公司的客戶，於17日上午10時12分，抵達海拔8849公尺的珠峰（Mount Everest）山頂。

雖然再次締造「歷史性里程碑」，但他對雪巴嚮導的前景充滿悲觀，直言因氣候變遷 導致積雪融化速度超乎預期，擔憂未來10到15年內山上將不見積雪，甚至面臨雪巴嚮導嚴重短缺的困境。

卡米．瑞塔自1994年首次登頂珠峰，除特殊封山年份外，幾乎年年登頂，被外界譽為「珠峰的男人（Everest Man）」。

他曾向媒體表示攀登「只是工作」，並在去年接受紐約時報訪問時指出，這份工作讓他「懂得生命的價值」，強調「帶領客戶登頂並非最終成功，將他們安全送回山腳更為重要」。

然而，目睹山上冰雪融化化為溪流等劇烈轉變，他也向媒體語重心長地表示：「我不會要我的兒子當登山嚮導，其他雪巴家庭的兒孫也不從事這一行。」

除了卡米．瑞塔寫下傳奇，尼泊爾觀光局聲明也指出，52歲的雪巴人女性拉克帕（Lhakpa Sherpa）完成第11次登頂，刷新女性登上珠峰的次數紀錄，被譽為「山之女王（Mountain Queen）」。

相較之下，在非雪巴人登山家中，則由英國嚮導庫爾（Kenton Cool）以19次登頂的紀錄居冠。

帶領外國登山家攀登高山是當地雪巴人的重要經濟來源。

尼泊爾當局在今年3月至5月登山季已核發492張攀登許可證，但光是本月就有3名尼泊爾登山家在山上罹難。

卡米．瑞塔示警，隨著氣候變遷風險增加，年輕一代已失去擔任嚮導的興趣，登山者恐須面臨獨自攀登的挑戰。