我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

複製委內瑞拉模式？美起訴卡斯楚極限施壓 BBC分析3走向

SpaceX上市後併特斯拉？分析師預測明年合體

吃發酵水果後…法國「醉鹿」狂轉圈 微醺搖晃亂走

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國東部索恩-盧瓦爾省一隻疑似「喝醉」的鹿在鄉間道路上搖搖晃晃、繞圈亂走。（取材...
法國東部索恩-盧瓦爾省一隻疑似「喝醉」的鹿在鄉間道路上搖搖晃晃、繞圈亂走。（取材自臉書/@gendarmeriedesaoneetloire）

法國東部索恩-盧瓦爾省（Saône-et-Loire）近日發生一起有趣的動物誤食事件。一隻疑似「喝醉」的鹿在鄉間道路上搖搖晃晃、繞圈亂走，讓警方嚇得趕緊提醒駕駛人提高警覺，避免發生碰撞意外。

紐約郵報（New York Post）報導，當地憲兵隊（gendarmerie）在社群媒體上發布這隻野鹿「喝醉」的影片。影片中一隻鹿在路邊行動異常，不僅步伐不穩，甚至還莫名在原地繞圈移動，看起來就像喝醉般的「微醺上路」。

根據警方說明，春季時野生動物容易誤食發酵果實、嫩芽或腐爛植物，果實中的天然糖分在酵母作用下會產生乙醇，也就是與啤酒、葡萄酒相同的酒精成分。當動物攝取後，就可能出現類似「醉酒」的行為反應。

警方指出，像這樣的「醉鹿」並非單純趣聞，反而可能構成道路安全威脅。這些動物因為喝醉，可能突然橫越馬路、行動遲緩，甚至在路中央停滯不動，行為完全無法預測，在夜間或鄉間小路更容易引發車禍。

警方在貼文中也以幽默口吻提醒：「如果遇上『森林開胃酒』喝多了的班比（指小鹿），可千萬別開快車。」警方提醒，駕駛若在林地或鄉間道路遇到類似情況，應立即減速、避免急轉方向盤，並保持高度警戒。

法國東部索恩-盧瓦爾省一隻疑似「喝醉」的鹿在鄉間道路上搖搖晃晃、繞圈亂走。（取材...
法國東部索恩-盧瓦爾省一隻疑似「喝醉」的鹿在鄉間道路上搖搖晃晃、繞圈亂走。（取材自臉書/@gendarmeriedesaoneetloire）

社群媒體

上一則

國際能源總署警告：油市7至8月恐進入「紅色警戒區」

下一則

「普亭訓練過牠」日俄狗狗外交象徵 秋田犬「夢」衰老過世

延伸閱讀

宜蘭「飛天奇雞」逛大街 單車客急護送 網笑：宜蘭日常

宜蘭「飛天奇雞」逛大街 單車客急護送 網笑：宜蘭日常
我支持猴子…男惡意推猴子 峨眉山景區列黑名單「三年禁入」

我支持猴子…男惡意推猴子 峨眉山景區列黑名單「三年禁入」
中國留學生在雪梨遭遊民掰斷手指 警1句話透露歧視味

中國留學生在雪梨遭遊民掰斷手指 警1句話透露歧視味
開啟輔助駕駛在高速路化妝 溫州女：「它比我開得好」

開啟輔助駕駛在高速路化妝 溫州女：「它比我開得好」

熱門新聞

國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場