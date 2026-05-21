北美需求失速…本田電動車轉型受挫 近70年首見虧損

日本本田汽車公司日前在東京舉行的財務業績媒體發布會，展示新世代油電原型車。(路透)

日本 第二大汽車製造商本田 （Honda）日前發布2025年財報，受電動化戰略調整帶來的損失拖累，公司出現上市以來首次淨虧損，金額達4239億日圓（約26.7億美元）。與此同時，中東地區持續的戰火進一步衝擊日本汽車生產。從車架生產所需的基礎原材料到稀釋劑等關鍵輔料供應受阻，部分廠商被迫減產，輪胎價格同步上漲，讓日本汽車製造商困境雪上加霜。

香港大公報報導，根據本田發布的財報，2025財年（2025年4月至2026年3月）銷售收入為21.8兆日圓（約1300億美元），同比僅增長0.5%，但最終錄得淨虧損4239億日圓。這是本田自1957年上市以來首次出現年度淨虧損，而上一財年公司淨利潤為8358億日圓（約52.64億美元）。

本田此次虧損的主因並非銷量不佳，而是受電動化轉型影響。公司原計畫2026至2027年在美國推出三款純電車型，但因北美電動車 市場需求放緩、補貼政策退坡，加上川普政府放寬環保法規等因素，本田於3月12日宣布正式終止這三款車型的研發，相關損失達1.58兆日圓（約100億美元）。同月，本田還終止了與索尼合資的AFEELA電動車項目。

日媒分析，本田是日系車企中電動化轉型最激進的一家。社長三部敏宏2021年上任時便提出「2040年淘汰燃油車」的激進目標，但在北美純電需求失速的現實面前，該路線已難以為繼，不得不於今年3月大幅修正。三部敏宏日前表示，本田不會退出電動車業務，但承認原定目標已「不切實際」，並宣布無限期擱置加拿大高達110億美元的電動車項目。

除了電動車轉型遇挫外，整個日本汽車產業也正遭受中東戰火的打擊。中東地區是日本汽車企業的重要市場之一。2025年，日本汽車在阿聯酋和伊朗等中東10國新車銷量超過87萬輛，占地區整體的三成。由於整車運輸受阻令面向中東市場的汽車無法交付，日本車企生產計畫承壓，被迫減產或停產面向中東市場出口的相關車型。

日本汽車產業高度依賴全球供應鏈，中東不僅是重要的出口市場，更是核心原材料的關鍵來源地。日本約70%的鋁進口來自該地區，而鋁材廣泛應用於發動機缸體、輪轂、車架及電動車電池殼體。自2月底戰爭以來，鋁價已上漲約13%，日本車企的鋁庫存可能在5月見底。

零部件斷供的骨牌效應已影響整車生產，多家日本車企對中東市場或國內生產做出調整。豐田汽車計畫在今年11月底前將全球產量減少約3.8萬輛，此前已在3月至4月削減超過4萬輛面向中東的車型產量。馬自達公司證實，5月底之前將停止面向中東地區出口汽車的生產。斯巴魯也已停止對中東地區的汽車出口。