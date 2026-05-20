AI誤判贗品 日植物園收藏「本草綱目」 專家估值1億日圓

京都府立植物園近日園內藏書「本草綱目」經專家鑑定後，竟有高達1億日圓的身價；示意圖。( 圖／AI生成)

日本 知名長壽鑑定節目「開運！なんでも鑑定團」日前播出的內容中，揭露了一樁令大眾咋舌的鑑定奇聞。京都府立植物園 所收藏的一套中國明代古籍「本草綱目」，原先經AI鑑定僅值3萬日圓(約100美元)，但在節目專家的親自操刀下，確認其為全球僅存八套的初版「金陵本」，市值瞬間翻漲至1億日圓。負責鑑定的專家八木正自盛讚：「這是非常珍貴的書籍。」

★開運鑑定團 現稀世珍寶

綜合「FNN」日媒等報導，這場戲劇性的鑑定過程源於京都府立植物園的營運轉機。近年因極端氣候與高溫酷暑，導致入園人數下滑，2025年夏季遊客量甚至比兩年前暴跌兩成，門票收入銳減已衝擊植物維護經費。館方為提振關注度，決定將存放在不起眼的木箱中、入藏約100年的「本草綱目」送往鑑定。

在登上節目之前，園方曾先利用AI工具進行初步估價。當時AI判定「紙質不可能屬於明朝」，將其視為贗品並給出3萬日圓的低價，令研究員一度感到失落。然而，鑑定專家、安土堂書店代表董事八木正自與古書專賣店「菊尾書店」會長前田司在節目中推翻了此一結果。

★初版金陵本 為明代刊行

鑑定結果顯示，這套古籍並非後世翻刻，而是明代刊行的初版「金陵本」。專家指出，該書由明朝名醫李時珍編纂，於2011年列入聯合國教科文組織（UNESCO）的世界記憶遺產。前田司表示，初版書散發著真品獨有的氣場，且這套館藏維持了接近完整的52卷狀態。

目前全世界已知僅存八套完整的金陵本，分布狀況為中國兩套、日本五套（包含此套館藏）、美國一套，此書為已故植物學家白井光太郎於約100年前捐贈，雖然詳細取得過程難以考證，但其歷史底蘊深厚，連德川家康也曾獲贈此書。

鑑定金額落差超過3300倍的消息傳出後，在日本社群引發熱烈討論。網友對植物園擁有世界級典籍感到驚訝，並關注其後續保存。

★植物園營運 出現新契機

面對突如其來的「億級寶藏」，京都府立植物園已火速將古籍移入高氣密性的專屬展示櫃，並趁勢推出特展。園方期盼藉由這套「1億日圓國寶」的話題熱潮帶動觀光人潮，轉化為實質收益，以解決營運危機並籌建更完善的文物保存設施，讓這座日本最古老的公立植物園邁向下一個百年。

「本草綱目」是由明代醫學家、藥理學家李時珍（1518－1593）歷時27年編纂而成的巨著。全書共52卷，收錄了1892種藥物、1萬1096則處方，並繪有1160幅插圖，是中國古代集大成的藥物學著作。

該書的科學貢獻不僅限於醫學，其分類方法在當時展現了先進的生物學思想，涵蓋了植物學、動物學、礦物學及冶金學等多種領域。16世紀末，首版於南京（金陵）刊行，史稱「金陵本」。因其卓越的學術地位與跨國影響力，於2011年正式被列入「世界記憶名錄」（Memory of the World Register）。