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高難度「背飛」…德男160km/h自由落體解魔方 23秒破紀錄

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德國YouTuber科普克打破「在自由落體狀態下最快還原魔術方塊」的金氏世界紀錄...
德國YouTuber科普克打破「在自由落體狀態下最快還原魔術方塊」的金氏世界紀錄。（取材自X平台）

德國一名23歲YouTuber兼醫科生科普克（Tom Kopke）近日在南非莫塞爾灣進行高空跳傘時，於時速約160km/h的自由落體狀態下，僅23.333秒就成功解開魔術方塊，刷新金氏世界紀錄，成為全球「空中解魔術方塊」最快紀錄保持人。

據金氏世界紀錄網站，科普克表示，18歲時首次成功還原魔術方塊，早已立志日後要在跳傘時嘗試挑戰，但因當時沒錢也沒時間去考跳傘執照而擱置計畫。如今，科普克打破先前紀錄保持者Sam Sieracki的紀錄，後者在2023年以28.25秒在自由落體狀態下解開魔術方塊。

從金氏世界紀錄上傳的影片可見，科普克跳傘後維持躺臥姿勢，並從在空中從他人手中接過魔術方塊。他成功解開魔術方塊並向旁人確認打破紀錄後，露出喜悅的表情。

談到挑戰的困難時，科普克表示，他一開始曾嘗試用俯臥的姿勢來完成這個動作，但由於風阻太大，最終改用躺臥的方式。另外，他認為在跳傘途中交接魔術方塊也非常困難，很容易會交接出錯。

科普克事後表示，他曾試過在18秒已差不多完成，但他開心得太早，反使注意力分散，最終挑戰失敗。科普克在其YouTube頻道上傳的完整影片，包括了其他挑戰失敗的片段。

克服風阻、視野盲區 由於接觸跳傘時間不長，科普克僅在挑戰前數周開始密集訓練。起初他模仿前紀錄保持人謝拉奇（Sam Sieracki），採用俯臥姿勢解題，但發現風阻過大影響操作，於是改為難度更高的「背飛」方式。雖然無法看見地面、心理壓力更大，但這種姿勢能有效降低風阻，在教練協助與多次練習下，他最終成功掌握關鍵技巧。

科普克坦言：「我知道，如果我繼續嘗試，我很有可能把紀錄刷新得更低。現在我覺得，還是先給別人機會打破紀錄，然後再挑戰自己。」

過去，科普克也曾締造水下同時解開6個魔術方塊的紀錄，還曾蒙眼完成解題，平時最快速度更達9秒。未來，他還計畫挑戰在馬拉松過程中解開魔術方塊，再度突破極限。

德國 南非 YouTube

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