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瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

TVBS新聞網／編輯 沈惟中 報導
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示意圖，非當事人。（圖／AI生成）
示意圖，非當事人。（圖／AI生成）

瑞士2022年發生一起駭人的兇殺案。曾入圍瑞士小姐決賽的選美佳麗克莉絲蒂娜（Kristina Joksimov）遭丈夫馬克（Marc Rieben）勒斃，死後不僅被摘除子宮，部分肢體還被丟入工業用攪拌機「絞碎成肉泥」。隨著法庭文件曝光、被告馬克出庭受審，這起案件再度引發討論。

▲ 影片來源：x平台＠chikistrakiz（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據調查，這對育有兩名女兒的夫婦案發當天因離婚、監護權及財務問題發生激烈爭執，當克莉絲蒂娜提出要終止關係後，馬克竟惱羞成怒奪走她的性命。檢方指出，馬克先將妻子推向牆壁，隨後用「類似絲帶的物體」將其活活勒死。

殘暴分屍過程曝光

馬克殺害妻子後，展開了令人髮指的分屍行動。他使用刀具與園藝剪刀肢解妻子的遺體，並「小心翼翼地」摘除其子宮。此外，馬克還使用工業用攪拌機將部分肢體「打成泥狀」，並溶解在化學藥劑中。

根據法院文件，馬克在肢解遺體期間，竟然還一邊用手機觀看YouTube影片。克莉絲蒂娜的父親最終在洗衣房的一個黑色垃圾袋中發現了女兒的遺體。據家族友人轉述，當時父親打開袋子，看見的是女兒仍連帶著頭髮的斷頭，場面極其驚悚。

狠夫狡辯正當防衛

警方在現場搜獲了工業用攪拌機以及包含皮膚、肌肉與骨頭碎片在內的殘骸。雖然馬克於去年12月被指控謀殺，但他始終辯稱自己的行為是出於「正當防衛」。

克莉絲蒂娜曾獲選「西北瑞士小姐」，並在2007年入圍「瑞士小姐」決賽，隨後經營台步教練事業，在模特兒界頗具名氣。友人透露，克莉絲蒂娜早期深愛丈夫，但馬克的性格內向、傲慢，經常以輕蔑的言語與態度對待妻子。

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃！子宮被挖、肢體丟入攪拌機「絞成肉泥」

TVBS新聞網

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