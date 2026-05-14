我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名...
國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

提到世界上最幸福的國家，很多人第一時間會想到挪威、丹麥或冰島。不過這些地方雖然風景美、福利好，生活成本卻也高得驚人。一項最新研究首度把「幸福感」與「生活負擔能力」一起比較，結果讓不少人跌破眼鏡，墨西哥竟打敗許多國家，成為第一名的宜居國度。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，國際搬家公司「第一搬家」（1st Move International）根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，分析哪些國家最適合「想過得快樂、又不想被房租壓垮」的人移居。

排名第一的墨西哥，幸福指數高達6.98分，單身人士每月基本生活費加房租平均只要1081英鎊（約1473美元）。更吸引人的是，墨西哥平均房價約13.4萬英鎊（約18.2萬美元），當地的宜人氣候、豐富美食、足球文化與相對低廉的物價，都成為吸引外國人移居的重要原因。

排名第二的則是芬蘭。雖然每月生活成本較高，但芬蘭以7.74分成為全球幸福感最高國家。當地擁有完善醫療、教育制度，以及極低犯罪率，加上森林與湖泊遍布，讓許多人認為生活壓力較小。

第三名則是紐西蘭。研究提到，當地低犯罪率、友善居民與壯麗自然景觀，讓不少人嚮往。不過紐西蘭房租偏高，尤其奧克蘭等大城市拉高整體生活成本。

值得注意的是，許多大家以為會上榜的熱門移居國家，包括西班牙、法國、義大利、葡萄牙甚至杜拜，全都沒有進入前十名。完整前十名依序為：墨西哥、芬蘭、紐西蘭、瑞典、比利時、丹麥、澳洲、挪威、荷蘭與瑞士。

不過研究也提醒，真正搬到國外前，最好先長住一段時間「試水溫」，因為旅遊看到的生活，和真正每天繳房租、買菜、通勤的現實，往往完全不同。

紐西蘭 墨西哥 丹麥

上一則

日本最擔心川習會發生什麼事？ 日媒體人揭日政府內部的事前評估

下一則

日本防熊襲「機器狼」訂單爆增 嚎叫聲能嚇跑野生動物

延伸閱讀

華女50歲辭職 遠赴墨西哥生活

華女50歲辭職 遠赴墨西哥生活
買房不辛苦 全美最適合首購族的8個城市

買房不辛苦 全美最適合首購族的8個城市
網流傳教戰手冊 老美紛從墨西哥「人肉」帶中國車入境

網流傳教戰手冊 老美紛從墨西哥「人肉」帶中國車入境
每年春天追駝鹿 瑞典慢電視直播3周吸全球百萬點閱

每年春天追駝鹿 瑞典慢電視直播3周吸全球百萬點閱

熱門新聞

墨西哥首都墨西哥城。（新華社）

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

2026-05-08 19:05
宏迪亞斯郵輪上的乘客5月6日拿著雙目望遠鏡眺望。(美聯社)

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

2026-05-09 12:40
英國哈利王子（右）與妻子梅根驚傳分居。（路透）

哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻

2026-05-09 02:00
示意圖，非當事人。（圖／AI生成）

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

2026-05-10 21:47
瑞士國際航空頭等艙爆發離譜事件，法國籍男乘客侵犯熟睡的女乘客遭逮；示意圖，非當事航班。（新華社）

法男頭等艙性侵熟睡女乘客 噁留字條：妳睡著真美

2026-05-10 23:37
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了