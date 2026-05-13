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全球最佳景點 英王室前遊艇居冠 帝國大廈贏艾菲爾鐵塔

編譯莊瑞萌
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2026年全球十大熱門景點，英國皇家遊艇「不列顛尼亞號」排名冠軍。（美聯社）
2026年全球十大熱門景點，英國皇家遊艇「不列顛尼亞號」排名冠軍。（美聯社）

旅遊網站Tripadvisor公布2026年「旅行者之選」最佳景點榜單，紐約帝國大廈(Empire State Building)擊敗艾菲爾鐵塔(Tour Eiffel)等名勝勇奪全球第四，英國王室前遊艇「不列顛尼亞號」位居榜首，二、三名分別為西班牙聖家堂與新加坡濱海灣花園。

紐約郵報報導，Tripadvisor公布2026年全球熱門景點排行榜，儘管紐約帝國大廈早已失去世界最高樓的頭銜，但吸引力不減。這座指標性的摩天大樓在榜單中位居第四，領先法國巴黎的艾菲爾鐵塔與義大利羅馬的競技場(Colosseum)等知名地標。這個排名其實就是來自他們每年的「旅行者之選」(Travelers’ Choice Awards)。簡單說，就是看過去一年裡，Tripadvisor上面大家留下的評論和評價，挑出那些表現特別好的地方。

Tripadvisor集團公關格雷特里克斯(Laurel Greatrix)表示，「這項認可得來不易，是來自數百萬名真的有訂過、去過、還親自評分景點值不值得花時間的旅客，一點一滴累積出來的結果。」

榮登榜首的是位於英國蘇格蘭愛丁堡的皇家遊艇「不列顛尼亞號」(Royal Yacht Britannia)。這艘曾作為已故女王伊莉莎白二世與王室成員的官方船隻，於1997年退役，目前永久停泊於愛丁堡碼頭。

緊隨在後的是由著名建築師高第(Antoni Gaudí)設計的聖家堂(Basílica de la Sagrada Familia)。聖家堂樓高超過566呎，歷經150年尚未完工，是目前世界上最高的教堂。新加坡占地廣闊且精緻美觀的「濱海灣花園」(Gardens By the Bay)獲得第三名，第五名則由開曼群島閃爍奪目的「開曼水晶洞」(Cayman Crystal Caves)拿下。

紐約市在本次評選中整體表現亮眼，在「2026年全美十大體驗」更拿下兩席，分別是位列第六的中央公園三輪車導覽及第七名的911紀念館巡禮。

西班牙巴塞隆納聖家堂是2026年全球十大熱門景點排名第二名，隨著耶穌塔十字架上臂...
西班牙巴塞隆納聖家堂是2026年全球十大熱門景點排名第二名，隨著耶穌塔十字架上臂的安裝，教堂達到最高高度172.5公尺。（歐新社）

遊客在新加坡濱海灣花園遊覽雲霧森林。（新華社）
遊客在新加坡濱海灣花園遊覽雲霧森林。（新華社）

2026年全球十大熱門景點如下：

1.皇家遊艇不列顛尼亞號(英國愛丁堡)  

2.聖家堂(西班牙巴塞隆納)  

3.濱海灣花園(新加坡)  

4.帝國大廈(紐約市)  

5.開曼水晶洞(開曼群島大開曼)  

6.瑪麗金街(英國愛丁堡)  

7.漢堡微縮景觀世界(德國漢堡)  

8.艾菲爾鐵塔(法國巴黎)  

9.太陽錄音室(田納西州曼非斯)  

10.美洲虎口瀑布(巴西博多凱納)

新加坡 義大利

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