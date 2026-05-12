我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

NBA／詹姆斯領軍反撲白忙 湖人遭橫掃 雷霆晉西區決賽

假獎牌到假大學 法教授學術騙局不輸電影「神鬼交鋒」

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國巴黎瓦隆尼-布魯塞爾中心2016年11月30日舉行「國際語文學會」頒獎典禮，...
法國巴黎瓦隆尼-布魯塞爾中心2016年11月30日舉行「國際語文學會」頒獎典禮，左一為美國知名思想家杭士基，左二為假造獎章與學歷的蒙塔克萊爾。（路透）

法國國民議會2016年舉辦一場星光熠熠的頒獎典禮，諾貝爾獎得主、前政府部長、國會議員，以及多名知名科學家與學者齊聚一堂，見證一名過去幾乎無人知曉的文學教授蒙塔克萊爾（Florent Montaclair）領取「語文學金獎」（Gold Medal of Philology）。然而，警方如今指出，這場看似光鮮耀眼的學術榮耀，其實是一場堪比電影「神鬼交鋒」（Catch Me If You Can）劇本的國際騙局，甚至連獎項本身都是假的。

衛報與BBC報導，根據負責調查此事的檢察官拉盧瓦（Paul-Édouard Lallois）說法，蒙塔克萊爾的計畫始於2015年。當時貝桑松（Besançon）一家地方報紙以「本地男子入圍諾貝爾獎」為題刊出報導，稱他進入某項國際知名獎項的最後五人名單。同年12月，媒體又報導他已獲獎，隔年6月，頒獎典禮便在巴黎舉行。

該獎的主辦單位「國際語文學會」（International Society of Philology）當時宣稱，蒙塔克萊爾是首位獲得這項殊榮的法國人，但這個學會其實根本不存在。與學會有關的「語文與教育大學」（University of Philology and Education）也僅存在於網路上，地址後來被查出是一間位於美國德拉瓦州劉易斯（Lewes）的珠寶店。

這個被形容為「堪比諾貝爾獎」的獎項，其實也是蒙塔克萊爾親手打造。他花了250歐元向巴黎珠寶商訂製獎牌，再親自頒給自己。

之後，事件又升高到另一層次。蒙塔克萊爾將獎項頒給當時已接近90歲的美國知名思想家杭士基（Noam Chomsky），而杭士基本人也親自出席領獎，現場約有200人參加。學會網站甚至列出自1967年以來的歷屆得主，包括義大利作家艾可（Umberto Eco）。

直到2018年，整個騙局才開始出現裂痕。蒙塔克萊爾指定85歲的羅馬尼亞學者西米翁（Eugen Simion）獲獎後，羅馬尼亞網路媒體進一步調查發現，「語文與教育大學」以及「國際語文學會」其實都只是由法國境內架設與管理的網站，並以「欺騙羅馬尼亞學院的假諾貝爾獎」為題刊出報導。

即使真相在2019年曝光，此事在法國仍幾乎未引起注意。同樣在2018年，蒙塔克萊爾向法國高等教育部申請升等，並提交「語文與教育大學」頒發的「國家博士學位」作為佐證。儘管法國不承認這項學歷，但他之後仍獲升任副教授。

蒙塔克萊爾持續在大學任教，事件直到2025年才重新受到關注。當時他原定主持一場關於假新聞的座談，一名同事突然想起來自羅馬尼亞的傳聞。檢察官拉盧瓦接獲相關通報後，今年2月與警方持搜索票前往蒙塔克萊爾住處。

拉盧瓦回憶，警方詢問蒙塔克萊爾是否知道他們為何前來時，他立刻回答：「我猜，是因為那枚獎牌吧。」蒙塔克萊爾也坦承訂製獎牌，以及建立或經營部分網站，但否認有任何不法。

目前，蒙塔克萊爾因涉嫌偽造文書、使用偽造文件、冒名頂替與詐欺而遭調查。檢方正調查他是否利用這面假獎牌以及「博士學位」，獲得升遷與其他實際利益。

拉盧瓦表示：「這完全是一場巨大騙局，甚至可以拍成電影或影集。」他認為，蒙塔克萊爾最後甚至「連自己都相信了自己的謊言」，而整件事背後，或許只是為了獲得學術圈與同儕的認可。

諾貝爾獎

上一則

成為美國第51州？委內瑞拉代理總統：從未考慮過

下一則

美伊戰事導致油墨短缺 日本零食卡樂B包裝改黑白

延伸閱讀

方基墨AI電影甫公開 奧斯卡公布新規：AI演員、編劇不能提名

方基墨AI電影甫公開 奧斯卡公布新規：AI演員、編劇不能提名
華裔作家李翊雲獲普立茲獎 紐時揭露川普政府作為獲調查報導獎

華裔作家李翊雲獲普立茲獎 紐時揭露川普政府作為獲調查報導獎
方基墨AI電影甫公開 奧斯卡新規：AI演員、編劇不能提名

方基墨AI電影甫公開 奧斯卡新規：AI演員、編劇不能提名
父女檔行騙紐約藝術圈 賣假畫得手超過200萬元

父女檔行騙紐約藝術圈 賣假畫得手超過200萬元

熱門新聞

墨西哥首都墨西哥城。（新華社）

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

2026-05-08 19:05
宏迪亞斯郵輪上的乘客5月6日拿著雙目望遠鏡眺望。(美聯社)

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

2026-05-09 12:40
南韓前第一夫人金建希。（路透）

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

2026-05-05 21:17

印尼大規模清除垃圾魚 低價魚肉混入小攤販開賣

2026-05-04 02:05
美軍波音 KC-135 空中加油機。非當事飛機。（路透）

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

2026-05-05 06:33
英國哈利王子（右）與妻子梅根驚傳分居。（路透）

哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻

2026-05-09 02:00

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？