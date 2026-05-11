巴黎抗鼠「智慧陷阱」即時偵測鼠蹤、線上切換捕捉模式

巴黎長期苦於鼠患，從百餘年前的捕鼠獎勵機制到現代智慧陷阱，防治手段逐步進化，卻難解決問題。圖為巴黎公共空間提醒居民正確丟垃圾以防老鼠大軍來襲的標語。(中央社)

法國巴黎長期苦於鼠患，從百餘年前的捕鼠獎勵機制到現代智慧陷阱，防治手段逐步進化，搭配基本設施更新和強化垃圾清理。在今年稍早的地方選舉，鼠患也是巴黎熱門議題之一。

在巴黎，連遊客眾多的塞納河畔、聖母院廣場或羅浮宮 旁草坪都偶有老鼠出沒，牠們除了傳播疾病、威脅居民健康，也會啃食植物根系、破壞公園綠化。

巴黎對抗鼠患的歷史悠長。費加洛報（Le Figaro）1901年12月31日曾報導，隨著地下設施擴張，鼠群也入侵巴黎，這些齧齒類動物躲在人類難以干預的地方，知道哪裡的殘羹剩飯更多、品質更好，還學會躲避陷阱，能取走誘餌而不被逮到。

獎勵機制 形同「滅鼠大賽」

當時報導以戲謔風格寫道，鼠群相當狡猾，因此「對付牠們，只能智取」，巴黎市政當局動員市民與捕鼠人，規畫獎勵機制鼓勵捕鼠，形同「滅鼠大賽」。

法國重點周刊（Le Point）一篇文章也提到，19世紀的巴黎市政當局曾聘用專業捕鼠人，他們會以老鼠尾巴為憑，向當局換取賞金。

時至今日，在約有200萬人口的巴黎市，鼠患問題仍未解決。

巴黎鼠患的部分原因是氣候暖化有利繁殖，以及街頭存在大量食物垃圾。雖無法精確統計鼠群數量，但巴黎第5區區公所在網站上提到，鼠群數量約在全市人口的1.5到1.75倍，甚至有媒體估計達400萬到600萬隻。

食物丟地 1年開438張罰單

巴黎2017年制定計畫要大幅減少老鼠數量，方法包括投放滅鼠劑和機械陷阱、清理鼠群出沒區域和可能築窩地點、降低鼠群取得水源和食物的可能性等，主要由市政清潔衛生行動服務處（SMASH）負責。

但若整體環境條件惡劣，投藥或陷阱也可能效果不彰，因此防鼠重點在於使環境不再適合鼠群生存。

巴黎市政府的策略涵蓋數項措施，例如減少鼠群接觸垃圾的途徑，公園改用封閉式容器或有蓋垃圾桶，並在人潮多的地方更加頻繁收垃圾；另改造公園排水溝設計，讓鼠群不易從地下爬到地面。

此外，市府在特定區域安裝金屬網，防止鼠群築窩；針對把食物丟在街頭、綠地上的人，可處以罰款，因為丟在地上的食物或餵鴿子的麵包，往往也是鼠群的食物來源。巴黎市2020年共開出438張罰單。

在此脈絡下，巴黎第5區採用封閉式垃圾桶、安裝防鼠網，同時加強清潔和收垃圾工作，但仍不足以緩解問題，於是開始嘗試新技術。

巴黎第5區去年跟進第17區，採用來自比利時的智慧陷阱（SmartTrap），以偵測器搭配專利演算法，能即時顯示老鼠出現頻率、捕獲數量和誘餌消耗等數據，也可線上切換偵測和捕捉模式。

第17區試用8具智慧陷阱7週內，抓到200隻老鼠。這樣的數字顯示，陷阱或許能控制局部密度，卻難以削減整個鼠群規模。

在巴黎，鼠患甚至成為今年3月市長選舉的熱門議題之一，各政黨候選人紛紛提出相關政見，例如增設防鼠設備、強化垃圾收集工作，或用乾冰讓鼠群窒息，目的在抑制鼠群繼續擴大。