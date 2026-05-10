太空釀造的清酒 「獺祭」100ml賣70萬美元 世上僅此1瓶

日本清酒製造商「獺祭」（DASSAI）與航太公司三菱重工業合作，把發酵設備連同清酒原料送上國際太空站（ISS）。（取材自Ｘ平台）

在太空中發酵而成的一小瓶日本 清酒，最近以1億1000萬日圓（約70萬美元）的驚人價格售出。這瓶清酒的日本製造商正在探索於月球釀酒的可能性。

中央社引述法新社報導，此次試驗屬於「獺祭MOON計畫」的第一階段任務。日本清酒製造商「獺祭」（DASSAI）與航太公司三菱重工業合作，打造特製的發酵設備，並把這套設備連同清酒原料送上國際太空站（ISS）。

這兩間公司發布聯合聲明表示，清酒發酵過程於去年11月在國際太空站內，模擬月球重力的環境中進行。這批酒醪今年2月被運回地球後，於3月在日本被精製成116毫升的日本清酒，接著被裝入100毫升的瓶子內。

而這瓶在太空釀製的清酒，最終以1億1000萬日圓出售給一名匿名的買家，而其餘的16毫升清酒，則被業者保留下來用於測試。

數據顯示，酒醪的酒精濃度達到 12%，證明了即使在月球重力的模擬環境下，清酒依然可以製得。不過數據也表明，太空微重力或低重力環境的確可能讓發酵速率慢於地面。

在太空釀造的清酒，喝起來有什麼風味？獺祭公司一名發言人表示，這款「太空」清酒酸度鮮明，但口感風味均衡且濃郁，有紮實的清酒風味，「這項成果實驗性地展現，即使在月球重力條件下，使用與地球上相當的程序釀造清酒，依然可行」。

而這兩家公司也表明，銷售所得將捐出，用於支持日本發展太空事業。

他們指出，「實驗結果顯示，即使處於月球重力的環境，在與地球釀造過程相近的條件下，生產清酒也是可行的。」

「獺祭」表示，希望在2050年前於月球打造清酒釀造廠，盼「提升未來月球居住者的生活品質」。

另外，此次釀造過程產生的酒粕將移交東北大學東谷研究室進行深度成分分析，以探討太空環境對釀酒微生物遺傳性狀的影響及未來的太空產業發酵技術應用可能性。

日本清酒製造商「獺祭」（DASSAI）。（歐新社）

日本清酒製造商「獺祭」（DASSAI）在太空釀造清酒。(取材自獺祭官網)

日本清酒製造商「獺祭」（DASSAI）與航太公司三菱重工業合作，把發酵設備連同清酒原料送上國際太空站（ISS）。（取材自Ｘ平台）