2022年來消失1萬攤位 曼谷攤販集中管理 衝擊街頭美食

泰國曼谷市政府近年持續加強整頓路邊攤販，要求部分攤商遷移至指定市集或熟食中心，導致許多街頭小販面臨經營轉型與生計壓力。(中央社)

泰國 曼谷市政府近年持續加強整頓路邊攤販，推動清理人行道與改善市容政策，要求部分攤商遷移至指定市集或熟食中心，導致許多街頭小販面臨經營轉型與生計壓力，也引發外界關注當地著名街頭美食文化的未來發展。

央廣引述台泰時報報導，曼谷街頭長年以多樣化且價格親民的美食聞名，從清晨至深夜，路邊攤販遍布主要街道與商業區，形成獨特城市景觀。然而，市府為改善交通與公共空間秩序，近年逐步限制占用人行道的攤販，並要求轉往合法營業地點。

根據曼谷市政府資料，自2022年以來，流動攤販數量已減少超過六成，約有1萬個攤位消失。官方表示，政策主要針對人流密集的主要道路，並給予攤販數月時間尋找替代地點，同時鼓勵進駐新設立的熟食中心。

目前市府已設立至少5處集中式攤販區，最新一處位於倫披尼公園附近，提供水電與固定攤位，租金 約每日60泰銖(約1.8美元)，吸引部分攤販轉型經營。部分業者認為，新環境改善衛生與設施條件，也有助於提升整體形象。

不過，仍有不少攤販對政策持保留態度。一名在唐人街販售糯米點心的業者表示，雖理解政策方向，但因原本地點客源穩定，即使面臨罰款仍選擇繼續擺攤。另有販售榴槤逾20年的攤商指出，若被迫搬遷，將難以負擔新環境成本。

長期在當地營業的年長攤販亦憂心適應問題，認為搬離熟悉地點可能影響收入與生活便利性，期盼政府能考量小型經營者的實際需求。

對消費者與觀光客而言，街頭美食不僅提供便利餐飲，更是曼谷城市文化的重要象徵。一名外國旅客表示，街邊料理是體驗泰國飲食文化的重要部分，若大幅減少，可能影響旅遊吸引力。

市府官員則強調，政策並非全面取締，而是逐步調整與管理，兼顧市容與民生需求。未來將持續與攤販溝通，並提供轉型支持，以尋求秩序與傳統文化之間的平衡。

整體而言，曼谷街頭攤販政策正處於調整階段，在城市管理與文化保存之間，仍需持續觀察其長期影響。