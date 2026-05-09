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威廉凱特結婚15周年 英王室再迎新成員 今年1歲了

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威廉王子、凱特王妃與三個孩子今年春季拍攝的家庭合影，一家人笑容燦爛。（臉書）
威廉王子、凱特王妃與三個孩子今年春季拍攝的家庭合影，一家人笑容燦爛。（臉書）

英國王儲威廉王子與夫人凱特近日透過王室社交網站發文，宣布家中迎來「新成員」，是一隻名為「奧圖」（Otto）的可卡獵犬，並分享由凱特親自拍攝的Otto照片。

綜合香港01等媒體報導，威廉和凱特在文中寫道：「歡迎來到這個家庭，奧圖！今天滿1歲了」，正式向大眾介紹這隻新寵物。據了解，奧圖是他們另一隻黑色可卡獵犬歐拉（Orla）的孩子，歐拉自2020年以來加入英國王室家庭，於2025年生下一窩幼犬。

威廉凱特夫婦慶祝結婚15周年，並在社交網站上傳一家五口躺在草地上的溫馨合照。（臉...
威廉凱特夫婦慶祝結婚15周年，並在社交網站上傳一家五口躺在草地上的溫馨合照。（臉書）

威廉王子與王妃凱特發文公布家中迎來的「新成員」，是1歲的寵物犬Otto。（臉書）
威廉王子與王妃凱特發文公布家中迎來的「新成員」，是1歲的寵物犬Otto。（臉書）

這對王室夫婦過去也曾飼養另一隻黑色可卡犬「Lupo」，該犬於2020年去世，陪伴他們長達九年。如今奧圖的加入，被視為延續王室家庭對寵物的情感連結。

4月29日正值威廉凱特夫婦結婚15周年，兩人在社交網站上傳一家五口和兩隻寵物狗躺在草地上的溫馨合照。

另外，小公主夏洛特5月2日剛滿11歲，肯辛頓宮（Kensington Palace）也發布了她的新照片，她面帶微笑地站在陽光明媚的田野裡，身穿黑紅條紋毛衣和藍色牛仔褲，展現青春氣息。不少網友除了送上生日祝福外，也認為夏洛特愈來愈像父親威廉，稱「真是個漂亮的小姑娘」」。

香港 凱特 寵物

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